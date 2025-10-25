抗中稀土戰》中師承美歐 舉國扶植威脅全球

中國透過政策扶植與犧牲環保，以極低成本「消滅」西方國家的稀土產業。圖為內蒙古稀土礦場。（路透檔案照）

一如太陽能、電動車等領域，中國很難出現「零到一的突破」、卻常透過借鑑與模仿達到「一到一〇〇」的大量複製，稀土領域也是如此。

稀土元素最早是在歐洲（如瑞典）被發現與分離出來，中國雖在一九二七年就發現稀土資源（如內蒙古），但到一九五〇年代才開始小規模冶煉生產；早期由美國位居主導地位，而關鍵應用於稀土分離的「溶劑萃取法」，也始於美國用於核燃料的後處理技術。

請繼續往下閱讀...

中國科學院前院士徐光憲被視為是關鍵人物。他擁有美國哥倫比亞大學理學博士學位，也當選美國Phi Lamda Upsilon榮譽化學會會員與Sigma Xi榮譽科學會會員，卻決定「報效國家」而成為中國稀土之父。

徐光憲借鑑了美國用於核燃料的萃取法，創新了串級萃取理論，達到低成本的稀土元素分離；最終中國透過政策扶植與犧牲環保，以極低成本「消滅」了西方國家的稀土加工產業，達成中國在全球供應鏈中的霸權地位。（記者高嘉和）

