抗中稀土戰》美組礦物安全夥伴聯盟 澳洲當前鋒

美國總統川普（右）與澳洲總理艾班尼斯（左）20日在白宮簽署總值高達85億美元的協議，以增加關鍵礦物和稀土的開採和加工能力，降低對中國供應的依賴。 （歐新社）

編譯盧永山／特譯

稀土供應鏈4大環節（資料來源：美國地調局（USGS）製表整理：編譯魏國金）

中國掌握全球九成稀土永磁體產量與八十五％冶鍊與加工能力。美國自二〇二二年六月就主導成立「礦物安全夥伴關係」（MSP）論壇，目前已擴大至二十餘國參與，以減少對特定國家（尤其是中國）的依賴，推動方式包括政府合作、私人企業參與投資、支援特定稀土開採計畫等；澳洲被視為中國以外，全球唯一擁有完整供應鏈的國家，也被視為民主稀土鏈的前鋒。

澳洲擁有稀土完整供應鏈

MSP的十五個原始成員包括美國、英國、德國、法國、義大利、加拿大、澳洲、挪威、瑞典、芬蘭、愛沙尼亞、日本、韓國、印度及歐盟，去年再增加剛果、多明尼加、厄瓜多爾、菲律賓、塞爾維亞、土耳其與贊比亞等成員國，並宣布成立新融資網站，透過資訊共享和聯合融資來推動關鍵礦產的開發，尤其是對開發中國家提供中國以外的融資選項。

請繼續往下閱讀...

美國為首的西方國家也加快合作速度。川普政府十月六日宣布取得加拿大礦商「美洲鋰業」股權；美國稀土業者Noveon Magnetics十月八日也與澳洲稀土商萊納斯（Lynas）簽訂合作協議。

川普政府入股關鍵礦商 與澳簽85億美元協議

隨後川普又與澳洲總理艾班尼斯簽署總值高達八十五億美元（新台幣二六一九億元）的關鍵礦產協議。澳洲被視為中國以外，全球唯一擁有完整稀土分離能力的國家，因此川普在簽署協議後說，「大約一年後，我們將擁有非常多的關鍵礦物和稀土，多到不知該如何處理」。

美國稀土開發商Cove Capital執行長奧特豪斯（Pini Althaus）指出，隨著上述礦產協議的內容落實以及美國與其他國家簽署類似的協議，北京當局可能會更擔心。

墨爾本理工大學院長歐爾（Stuart Orr）表示，根據美澳簽訂的協議，澳洲依靠現有的礦山，二年內就可向美國供應稀土，但若用新生產設備開發新礦山，則至少需十年才能供貨。他預測，美國恐需要十年時間，才能在不依賴中國的情況下，建立「穩定」的關鍵礦產供應鏈。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法