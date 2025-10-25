抗中稀土戰 歐盟擬祭反脅迫措施

法國總統馬克宏在二十三日舉行的歐盟領袖高峰會上表示，如果未能就北京計畫的稀土出口管制找到解決方案，歐盟應動用所有可能選項，包括最強有力的反脅迫工具（ACI）來反制中國。（美聯社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，知情人士透露，法國總統馬克宏（見圖，美聯社）在二十三日舉行的歐盟領袖高峰會上表示，如果未能就北京計畫的稀土出口管制找到解決方案，歐盟應動用所有可能選項，包括最強有力的反脅迫工具（ACI）來反制中國。

對歐洲工業與安全構成重大威脅 馬克宏要求強力反制中國

馬克宏在峰會結束後對記者說，中國擴大稀土出口管制「是經濟脅迫」，他沒有著墨峰會閉門會談的具體內容，但表示，「中國此舉將對我們造成衝擊，我們必須能夠做出回應」。

本月初，中國宣布大幅升高對稀土以及其他關鍵原物料的出口管制，據此，海外出口商若產品含有中國〇．一％以上稀土或涉及中國加工技術，就必須取得中國出口許可。這將對歐洲的工業與安全構成重大威脅，因相關成分對各產業至關重要，並用於從電動車電池到國防生產等一切產品中。

峰會結束後，德國總理梅爾茨證實，會中討論反脅迫工具，但對於動用該工具並未達成一致決定。他說，現在取決於歐盟執委會來決定是否使用該工具。

歐盟從未動用ACI工具

歐盟未曾動用過反脅迫工具，其目的主要是威嚇，以反制第三國蓄意採取脅迫行動，以貿易手段施壓歐盟的決策或其成員國。

報導說，歐盟現階段不太可能動用該最強力貿易工具，因為此舉將大幅升高與中國的緊張關係。歐盟執委會目前正針對若未能與中國達成外交解決方案的因應選項。

另路透報導，美國財長貝森特與貿易代表葛里爾昨抵達馬來西亞吉隆坡，預定今日起在東南亞國協（ASEA）峰會期間會見中國副總理何立峰，就避免美中貿易戰升級，以及為美國總統川普、中國國家主席習近平的會面進行討論。這是雙方第五次會談，預期將聚焦中國對全球稀土供應的控制。

川習30日會面 聚焦稀土爭端

白宮二十三日宣布，川普亞洲行將訪問馬來西亞、日本及韓國；訪韓期間除了出席亞太經濟合作會議（APEC）相關活動，還將於三十日和習近平舉行雙邊會談。川普表示，他期待在會談期間能解決關於中國限制稀土出口的爭端，並贏得北京恢復採購美國黃豆的承諾。

美調查中方首輪貿協履行進度

華爾街日報則報導，針對中國政府是否履行二〇二〇年川普首個任期簽署的「第一階段貿易協議」，美國貿易代表署（USTR）正準備展開新一輪調查；消息人士表示，美國此舉雖將激怒中國，但有望提高美國的談判籌碼。

