祝福三商壽出嫁 國泰金：明年再考慮併購

〔記者吳欣恬／台北報導〕三商美邦人壽出售案，傳出玉山金控以每股八．二元的出價，超過中信金控開價的七．六元，有望娶親成功。國泰金控總經理李長庚（見圖，記者吳欣恬攝）昨出席活動時表示「祝福」；他也透露等到明年保險業接軌後，再來思考透過併購強化資產管理，打造集團的第三座引擎。

針對三商壽出售案，中信金控在週四傍晚發布重訊，「對外宣布董事會決議通過進行轉投資案」，不過直到週五晚間，玉山金控還是「靜悄悄」，但市場傳言已四起。

市場傳出，玉山金控可望以每股八．二元的出價娶親成功，若以三商壽約六十億股計算，整體交易金額推估約四八〇億元。但娶了三商壽得面臨兩大難題，首先是三商美邦目前RBC（資本適足率）要先拉回到法定二〇〇％，才能適用接軌ICS新制十五年過渡緩衝期，「準新郎」得先在今年底前完成三〇〇億元增資；另三商壽接軌ICS合計估得增資一八〇〇到二〇〇〇億元，這也是不小挑戰。

某金控財務長坦言，傳出來的「聘金」數額的確超過業界預期，令人不得不懷疑，是否這兩家同業有取得主管機關允諾可搭配相關寬容措施？否則出價如此之勇敢，下週一股價就會見真章。

李長庚昨出席「二〇二五台灣氣候行動博覽會」，被問及對此樁交易案的看法，他僅表示「祝福」。

他說，國泰金控基本架構中，壽險約占三分之二；因應明年接軌，過去幾年金控是用各種方式幫人壽增資千億，為的是要確定旗艦公司在新的遊戲規則下，資本強度一定夠，因此把所有資源優先給國壽，把一些需要花大錢的往後延，必須要先確定國壽能順利過關，資本達到一定強度可順利接軌。

李長庚表示，等明年國壽接軌後，就會重新思考集團架構下目前還缺什麼？哪裡有新的機會點？也許會重新積極思考這個問題（指併購）。

