美9月CPI年增3% 預期月底再降息

美國勞工統計局廿四日公布九月份消費者物價指數（CPI）數據，這是政府關門期間罕見的例外情況。圖為美國俄亥俄州一家雜貨店。（彭博）

略低於市場預期 為美政府本月唯一公布官方經濟數據

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國勞工統計局廿四日公布，九月美國消費者物價指數（CPI）年增三％，較八月的二．九％上升，但低於道瓊預期的三．一％增幅。這是自美國政府本月停擺以來，唯一公布的官方經濟數據，雖然通膨數據較前一月略高，但聯準會（Fed）官員預期下週政策會議上，將再度降息。

汽油價格是通膨最大原因

數據顯示，九月CPI月增〇．三％，低於八月以及預期的〇．四％。報告顯示，九月通膨壓力相當溫和，汽油價格跳漲四．一％是導致通膨的最大原因，食品價格月增〇．二％，大宗商品月增〇．五％；能源價格年增二．八％、食品價格年增三．一％。

請繼續往下閱讀...

排除食品與能源的核心CPI月增〇．二％、年增三％，分別低於八月以及預期的月增〇．三％與年增三．一％。

數據顯示川普關稅影響有限

在所有其他經濟數據暫停發布後，該報告不僅讓人得以一窺美國的經濟狀況，也是聯準會官員下週做出利率決策前，最重要的一份經濟數據。報告顯示，美國總統川普的關稅影響有限。

荷蘭國際集團（ING）首席國際經濟學家奈特利說，核心物價月增〇．二％加上海關收取的關稅收入，「實際」關稅稅率可能僅十％。

他指出，跡象顯示「強勁的替代效應已經顯現，美國企業轉向低關稅國家採購商品，進口結構也隨之轉變，結果是企業更好消化比預期更溫和的成本上漲，對通膨影響也小於預期」。他說，「預期實際關稅稅率最終將上升，商品價格將受到更大影響，但我們仍主張關稅將導致一次性的價格變化，而不會造成持久的通貨膨脹」。

市場預期12月再度降息

芝商所數據顯示，市場押注九十九％機率聯準會將調降其基準利率，從目前的四％至四．二五％區間，下降〇．二五個百分點（一碼），並預期十二月再度降息一次。

美國主要指數昨開盤上漲，道瓊上漲逾三百點，標普五百與那斯達克分別漲〇．八％、逾一％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法