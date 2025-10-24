財經青紅燈》營建股西進跑光光

中國9月份70個大城市中古屋價格連42跌、且是第2個月「全崩」，北上廣深等一線城市全都躲不掉。（法新社資料照）

■高嘉和

中國二手屋房價連跌42個月，就算有著深圳地鐵集團國資背景的萬科，近來都頻拉警報，房市危機深不見底；好險的是，台股營建股幾乎全數閃過風暴，僅剩鄉林一家還在撐，不僅西進最勇、認虧居首，且打死不退。

2008年馬政府上台後，不僅鬆綁台股赴中投資不得超過淨值40%限制，也放行國銀、營建業，掀起新一波西進熱潮；但根據最新半年報，西進上市營建股除了投資預拌水泥的國產、越套越深的鄉林，幾乎全數認賠退場。

遠雄跑最快，2016年一口氣出清6個中國事業、隔年就匯回逾71億元；國建也從最高峰時逾34億元，跟著全數清零；華固從近14億元僅剩2千多萬；冠德認賠甩掉轉投資的天津環球購物中心包袱後，近幾年來營收與獲利頻創新高。

唯一沒跑的僅剩鄉林，累積西進約33億元、到今年上半年帳面價值僅剩20億元，其中最大投資是青島鼎林，近3年累積虧損近10億元；今年中，鄉林重訊公告通過處分青鳥鼎林名下房產，交易總額竟可達人民幣11億元，且依然堅持中國房地產逐步回穩，不放棄繼續布局。

中國9月份70個大城市中古屋價格連42跌、且是第2個月「全崩」，北上廣深等一線城市全都躲不掉；而深圳國資委旗下深鐵集團已注資新台幣千億元的萬科，近來頻拉警報，若這一張最後骨牌也倒下，那中國房市恐萬劫不復，鄉林股東們不該擔心嗎？

