豬瘟檢測 基米、金萬林大啖商機

桃園機場為防治非洲豬瘟，針對高風險國家入境旅客全面實施手提行李檢查，圖為手檢站保全人員在X光機判讀後將旅客隨身行李開箱仔細檢查情形。（記者劉信德攝）

基因定序一條龍流程 啟動防疫應變機制

〔記者陳永吉／台北報導〕非洲豬瘟威脅升溫，在興櫃掛牌的基因定序領導廠基龍米克斯（簡稱基米，股票代碼4195）昨表示，公司擁有精準的基因定序技術以及獨家代理賽默飛世爾的非洲豬瘟檢測試劑套組，目前積極配合農業部與動植物防疫檢疫署的相關防疫措施，並提供完整解決方案，避免病毒擴散，全力協助政府強化食安把關，守護國人健康。

基米表示，國內爆發逾20年來首起疑似非洲豬瘟案例，由於非洲豬瘟病毒（ASFV）傳播快、致死率高，目前全球尚無有效藥物及疫苗可以防治，因此，唯有落實檢疫並強化邊境防堵，避免病毒擴散以化解危機。

基米已在第一時間啟動防疫應變機制，投入人力與技術支援政府檢驗工作，採三班制全天候執行核酸定序，確保在24小時內提供完整基因定序報告，協助防疫單位迅速掌握病毒來源與傳播路徑。

基米獨家代理試劑 高靈敏度快篩

此外，基米獨家代理的賽默飛世爾非洲豬瘟快速檢疫試劑組（VetMAX），也能充分供應市場需求並提供完整檢測流程。該試劑組具備高靈敏度與高特異性，可快速篩檢出ASFV病毒DNA，並適用於單一樣本或10個樣本的混合檢測，提高檢測效率與通量。

國內另一家檢測廠金萬林-創（6645），昨也啟動「一站式非洲豬瘟防疫科技」方案，整合樣本採集、PCR檢測、基因定序到生物資訊分析的一條龍流程，讓防疫行動更即時、更有效率。

金萬林以自主研發的自動化檢測系統KimForest African Swine Fever Detection Kit展現防疫實力，該系統可在2小時內完成96個檢體分析，每日可處理超過6000件。

