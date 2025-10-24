美商務部提晶片產能五五分 侯永清：其他國家也要配合

台灣半導體產業協會（TSIA）理事長侯永清。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國商務部日前喊出台美晶片產能「五五分」引起議論，台灣半導體產業協會（TSIA）理事長、同時也是台積電（2330）資深副總暨副共同營運長侯永清昨指出，關於晶片產能「五五分」，目前仍未明確定義涉及哪些製程，但從協會及政府的管道了解，美方主要希望滿足美國國內需求，且不僅侷限台灣，其他國家也需配合，協會將待細節釐清，再提具體反應與建議。

美國商務部長盧特尼克日前受訪提到，美國不能過度依賴台灣的晶片，這對美台雙方都不好，他要推動晶片產能「五五分」，重要晶片方面，美國跟台灣各生產一半。他的論調，引起業界解讀是針對台灣，欲施壓台積電先進製程有一半要在美國生產。侯永清昨出席TSIA年後，首度受訪針對美國晶片「五五分」提出看法。

侯永清表示，目前還不清楚美方「五五分」到底指的是什麼，但是從協會跟政府的管道，目前比較傾向針對美國國內自己需求的晶片，希望有50%產能在美國生產，但是在美國生產，不光只是台灣廠商，還有其他國家的廠商，到底要怎麼分配？要如何符合他們的需求？協會還要再釐清細節、提出具體反應及建議。

對於台灣半導體廠商前往美國投資擴產，侯永清表示，過程中面臨土地取得、法規審批及當地人力資源等挑戰，協會正積極收集會員公司需求，並透過管道向美國合作夥伴與政府反映，爭取必要協助。

在原物料供應方面，尤其中國管制稀土出口是否影響半導體業生產？侯永清指出，短期內庫存充足、不會造成影響；但中長期仍需盤點替代來源，以因應可能產生中斷的風險，確保產業韌性。

對於電力供應，侯永清強調，協會希望政府能確保未來10年的用電量需求足夠、綠能供應充裕及供電系統穩定。先進製程設備EUV（極紫外光）被認為耗電量大，但每代製程技術可省電25%至30%，用在產品裝置具備省電功能，對全球節能也有幫助。他也表示，政府規劃的綠能目標是可符合產業需求，但擔心的是執行力問題，希望政府能定期檢驗，確保綠能依規劃做到。

