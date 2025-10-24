小沈有鄰居了 陶朱隱園總算開胡

中華工程昨公告持有的「陶朱隱園」17樓以總價12億元、每坪近400萬元成交，強調買家是自然人、非關係人。（記者徐義平攝）

記者徐義平／特稿

從「亞太會館」到「陶朱隱園」，十幾年來是話題不斷，除了最高單價喊到六百到八百萬元、比肩香港房價外，先前唯一交易的一戶，單價雖突破六百萬元，也因與同集團的威京開發有「關係」，而被市場視為「不算數」；這次交易公告強調「非關係人的自然人」，陶朱隱園總算開胡了、小沈也有鄰居了。

陶朱隱園前身是亞太會館，因經營不善，二〇〇八年曾委託商仲業者開出底價一九九億元公開標售，因無人出手，隔年再將底價下修至一五〇億元，仍舊無人問津，最終亞太工商聯找來「自家人」中華工程，打掉亞太會館並改建成陶朱隱園。

亞太會館在二〇一二年拆除，同年四月取得建照、耗時六年取得使照，二〇一九年出現第一筆過戶紀錄，七樓被承耀公司買下，以當時債權設定金額估算，總價超過十八億元、每坪單價突破六百萬元；但承耀的董監事資料，均與威京集團的威京開發有所連結，被市場認為是關係人交易，單價六百萬元是威京集團主席沈慶京的「期望價」。

隨著「京華廣場」開發案容積率涉入弊案，威京集團資金需求緊張，今年二月，陶朱隱園確定低樓層以每坪三〇〇萬元起公開銷售，總算昨日公告好消息，十七樓以總價十二億元、每坪近四百萬元成交，即便與每坪期望單價六百萬元，有著超過三成差距，但仍改寫全台豪宅最高單價紀錄。

該筆交易備受矚目，因現行央行祭出的豪宅限貸令，最高只能貸款三成，換句話說，買家至少得搬出現金八．四億元，若不貸款就得直接支付十二億元現金。但不管怎樣，小沈總算是有鄰居了！

