柯P歡唱的樓上 陶朱隱園單價400萬創紀錄

中華工程昨公告持有的「陶朱隱園」17樓以總價12億元、每坪近400萬元成交，強調買家是自然人、非關係人。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕中華工程昨公告持有的「陶朱隱園」十七樓以總價十二億元成交，強調買家是自然人、非關係人。據透露，該戶坪數三〇〇坪，另有四個車位、約三十八坪，總價約二千萬元，扣除車位後，每坪單價估三九三．三三萬元，突破前央行總裁彭淮南的「三〇〇萬豪宅防線」，也創下全台豪宅新紀錄。

最高單坪喊到六百到八百萬元的陶朱隱園，被房產業戲稱是豪宅「藝術品」；涉入京華城案的民眾黨前主席柯文哲，因坦承曾赴陶朱隱園與威京集團主席沈慶京歡唱，又讓該案名噪一時。

中華工程發言人程安慈表示，因與買家簽署保密協定，一切以公告為主。

該豪宅坐落北市松高路上，地上二十一層、地下四層，總戶數為四十戶。馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，陶朱隱園這次算是正式開胡，且每坪成交單價逼近四〇〇萬元，意味著北市豪宅市場還尚存一口氣。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛認為，該豪宅從規劃階段就備受矚目，也因每坪開價六百萬元，成為有行無市的地標；今年調整銷售價格策略之後，確實可引發實質購買意願，以總價規模、產品規劃、建材用料、社區知名度來看，的確會有好野人願花十二億元買一個高樓層景觀的指標豪宅。

