24年來新台幣鈔券首改版 500元一定改 200與2000存廢待討論

央行總裁楊金龍昨表示，現行5種面額鈔券都將進行改版。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕時隔二十四年，中央銀行啟動新台幣鈔券改版，引發社會高度關注。央行總裁楊金龍昨表示，「五〇〇元鈔券一定會改」，至於流通率較低的二〇〇〇元與二〇〇元，將討論是否續發。整體而言，現行五種面額鈔券都將進行改版，並由央行組成諮詢委員會，納入公民參與機制，未來不排除開放民眾投票選出最終圖樣。

央行指出，現行鈔券已使用二十四年，防偽技術亟需升級。新版鈔券將採更直觀、色彩變化更明顯的先進防偽設計，並參考國際「綠色鈔券」趨勢，導入環保材料與永續製程，呼應ESG發展目標；至於硬幣，由於面額低、流通量大，改版效益有限，暫不列入規劃。

楊金龍說明，早年估算全面改版需耗資約五〇〇億元，其中硬幣成本占比最高；若僅改鈔券，每張製作成本約五元，較現行增加一．五元，總支出視發行張數而定。隨電子支付普及、紙鈔需求減少，整體成本可控，不會影響央行預算與繳庫數。

根據初步時程，央行預計二〇二八年起編列預算，逐步汰換鈔券，每年替換七億至十億張，年費用約五十億元；另社會端為配合新版鈔券調整販賣機、停車收費系統等，估社會成本約十六億元。

楊金龍再三強調，鈔券改版沒有政治考量。有鑑於梅花鹿現已族群繁衍過多、保育意義轉變，五〇〇元面額將重新設計主題，可能朝「運動精神」或「文化象徵」方向調整。

有立委建議，未來鈔券改版不要再放入政治人物、找能彰顯台灣特色主題以及縮小鈔券尺寸等；楊金龍表示，將會納入參考。

諮詢委員會將邀請生態、科技、文化、體育等領域專家，約十餘人組成，由央行遴選，計畫經公民參與投票或網路調查方式決定方向，央行依最終結果進行設計與印製。

