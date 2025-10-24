楊金龍︰台積鏈赴美平衡順差 雙邊互利

中央銀行總裁楊金龍表示，台積電攜供應鏈赴美設廠也是平衡雙邊經貿做法之一。（記者田裕華攝）

符合美製造業回流政策 深化兩國產業鏈合作

〔記者陳梅英／台北報導〕受惠於人工智慧（AI）浪潮，台灣出口表現優於預期。中央銀行總裁楊金龍表示，央行估今年台灣對美順差將達一二〇〇億美元，除了增加對美國防、農產品等採購外，台積電攜供應鏈赴美設廠也是平衡雙邊經貿做法之一；「這是一種雙邊互利方式，並符合美方製造業回流政策」。

楊金龍昨赴立法院財委會進行業務報告。民進黨立委吳秉叡質詢，去年台灣對美順差七〇〇多億美元創高，已居主要貿易國前列，今年順差持續擴大，應該如何平衡？

估今年順差1200億美元

楊金龍表示，央行估算今年對美順差規模將擴大至一二〇〇億美元，台灣除持續增加國防與農產品採購外，赴美投資設廠也是平衡經貿關係的重要作法。他強調，這類合作不僅有助金融帳平衡，更深化兩國產業鏈合作，尤其美國在AI領域「對台灣依賴程度極高」。

另，美國即將公布下半年匯率報告，吳秉叡問到，台美順差擴大，台灣一直在觀察名單，恐成潛在風險。

楊金龍說明，美方匯率報告有三項指標，台灣在「對美順差」、「經常帳盈餘」兩項長期超標，「若第三項也觸及，就會變成匯率操縱國」；由於此刻正值關稅談判期間，「若被他抓住這個把柄，認定操縱匯率，就會變成很大事件」。

穩匯並避免過度干預

以免被列匯率操縱國

他強調，央行將在維持匯率穩定與避免過度干預市場間取得平衡，一方面確保出口商報價與營運順暢，另也避免踩到美方紅線。他補充，央行與美國財政部關係良好、溝通順暢，將持續就匯率議題保持密切聯繫。

