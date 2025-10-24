報復中稀土戰 川普擬祭關鍵軟體禁令

美國總統川普為報復中國擴大稀土出口管制措施，揚言對中國祭出「關鍵軟體」出口限制。（彭博）

貝森特︰一切選項都在考慮中 可能與G7協調實施

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普為報復中國擴大稀土出口管制措施，揚言對中國祭出「關鍵軟體」出口限制。《路透》引述知情人士透露，川普政府擬限制對中國出口使用到美國軟體的各類產品，包括筆電、飛機引擎等。美國財長貝森特則說，一切選項都在考慮之中。

中國本月稍早宣布擴大稀土出口管制措施後，川普十日在「真相社群」發文宣布，自十一月一日起對中國輸美商品加徵一〇〇％關稅，並對「一切關鍵軟體」實施新的出口管制措施，但未說明細節。

知情人士指出，川普政府擬限制含有美國軟體或使用美國軟體製造的產品出口到中國，且限制令涵蓋全球，這將兌現川普所宣示的「關鍵軟體」出口限制。

顯示評估升高美中對抗態勢

儘管這項措施並非美國目前考慮的唯一選項，也可能不會付出行動，但光是考慮對中國際出如此規模的限制，顯示川普政府正在評估是否要大幅升高與北京的對抗態勢。

《彭博》報導，貝森特被問及是否限制對中國出口關鍵軟體時表示：「一切選項都在考慮之中，如果實施出口管制，無論是軟體、引擎還是其他產品，我們可能會與七大工業國家（G7）協調實施。」

但貝森特也說，美國高級官員正「懷著良好的意願」和「高度尊重」地與中國政府進行談判。貝森特與中國國務院副總理何立峰廿四日至廿七日將在馬來西亞舉行美中第五輪經貿談判。

《彭博》地緣經濟科技分析師Michael Deng表示，目前尚不清楚這些出口管制措施是否會限制特定的美國軟體出口，還是會採取擴大外國直接產品規則（FDPR）的形式，進而將使用特定美國軟體或技術生產的外國產品也納入其中。兩者的差異至關重要，前者將影響一小部分美國軟體出口，而後者將大幅擴大美國在全球供應鏈中的管轄權和合規風險。若川普採取這項行動，將會造成全球對中國貿易大亂，尤其是科技產品；且若徹底實施，可能也會讓美國經濟付出代價。

