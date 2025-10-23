AI需求爆發 廣達GB300放量出貨

楊麒令表示，廣達在美國已有超過20年的深耕基礎，每個廠區都有多棟廠房，規模龐大、競爭力強。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）電腦資深副總暨雲達科技總經理楊麒令昨日指出，AI需求持續爆發，展望2026年，廣達不僅是系統製造商，也目標成為「智慧生產體系的協作者」。隨著AI伺服器新品量產推進，集團產能正快速集中於美國與泰國，台灣則不再考慮擴廠，「因為要找土地實在太麻煩，又要顧及電力等條件。」

楊麒令昨日出席PCB產業協會論壇，談到全球各大雲端服務供應商與主權AI組織，正以人工智慧工廠的概念重構資料中心，驅動產業結構性轉變。廣達也因此在運算、網路、高頻傳輸、能源與冷卻整合等面向深度投入，策略性攜手供應鏈，是AI時代產業共榮的關鍵，企業才能在AI旅程上持續前行。

楊麒令說，廣達在美國已有超過20年的基礎，每個廠區都有多棟廠房，規模龐大、競爭力強。今年已對美國多次加碼投資，「因為產能一直不夠」，目前主要的AI伺服器產線，包括終端組裝（L10、L11）皆集中在美國，部分初階製程（L6）也已開始導入當地生產，用以加速研發進度。

楊麒令指出，泰國產線同樣持續擴充，預計明年中前可突破百條生產線，「泰國有很大的地，我們還有空間可以考慮」，反觀台灣，由於土地與供電取得不易，「我們已經不想再擴了」，因此生產重心後續可能將逐漸轉移至海外。

在AI伺服器產品線方面，楊麒令透露，GB200系列仍持續出貨，但GB300自9月起量能逐月上升，預計11、12月進入主要放量期。「GB300的生產比200順利很多，因為有前一代的經驗」。今年以來廣達伺服器事業營收已較去年同期成長近50%。「以我們的量體來說，這樣的增幅非常驚人。產能一開就被佔滿，很快又再度滿載」，預期今年將是公司「非常好的一年」。

