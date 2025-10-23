經貿辦︰不會答應晶片五五分／經長︰拚關稅低於20％不疊加

經濟部長龔明鑫昨表示，目前技術性磋商已完成，正待總結會議召開，據悉對等稅率有機會往下降且不疊加稅率。（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧、黃靖媗／台北報導〕總統賴清德日前指出，台美關稅談判近期應會有好進展。行政院經貿談判辦公室執行秘書徐崇欽昨赴立院備詢時強調，台灣從未承諾、也不會答應晶片「五五分」；外交部長林佳龍則說，目前關稅談判正在寫總結報告；經濟部長龔明鑫也證實，目前技術性磋商已完成，正待總結會議召開，據悉稅率有機會往下降且不疊加。

龔明鑫表示，據他了解，台美雙方就總結會議大致上已有方向上的共識，總結會議召開就會談妥deal（協議），「方向上來講，看起來是有機會關稅是可以往下降、不疊加，這個方向我們來努力」。

龔明鑫指出，低於二十％且不疊加都是談判團隊努力的方向，因與美國貿易的順差國中，最低稅率是十五％。至於關稅談判結果能否在十月底前揭曉？他表示，技術性磋商已完成，最終談判結果的宣布仍須待台美雙方敲定適宜時間、召開總結會議才能最後確認，但考量APEC亞太經合會領袖峰會正在進行，加上美方要赴東協開會，主要還是要看美方時間。

立委質疑美方要求台灣半導體產業赴美投資來做為談判條件？龔明鑫表示，台灣半導體供應鏈赴美投資並不表示要搬過去，而台商擴展海外事業，也等同台灣影響力壯大，且「去美國投資不賺錢，企業當然不會去」。

徐崇欽也說，鋼鋁還有半導體等，這些都是我國重要的出口產業，所以在二三二的談判當中，我們都會與美方充分討論，也會提出相關的要求。

