對美關稅談判 不涉及匯率 賴：爭取最惠國待遇

總統賴清德昨參加「二〇二五台灣國際五金工業展暨工具博覽會」時表示，台灣與美國關稅談判並沒有涉及匯率，「近日應該會有很好的進展」。（記者廖耀東攝）

「近日應該會有很好的進展」

〔記者蘇金鳳、劉宛琳／綜合報導〕總統賴清德昨參加「二〇二五台灣國際五金工業展暨工具博覽會」時表示，台灣與美國關稅談判並沒有涉及匯率，雖然目前暫行（對等）關稅二十％，但正積極爭取降低且不疊加，二三二條款也力爭可得到最惠國待遇；「近日應該會有很好的進展」。

積極爭取20％關稅降低不疊加

賴總統感謝立法院通過九三〇億支持方案，經濟部確實執行四大面向，包括金融支持、研發升級、開拓國際市場、穩定就業；他說，現在是變動的年代、也是機會的年代，台灣在全球供應鏈的關鍵地位舉足輕重，只要好好加油，一定會越來越好。

他表示，政府秉持國家利益、產業利益、國民健康、糧食安全等四個原則談判，不僅要平衡台美貿易逆差，也可深化彼此經貿合作，讓台灣經濟產業可持續發展，這也是業界所期待的。

行政院長卓榮泰昨赴立法院備詢也透露，副院長鄭麗君所領軍的團隊，正在做最後的一些書面整理。我方的立場除了國家、產業的利益之外，最重要的還是國人的健康跟糧食的安全，有關各個項目的任何談判，都在這些原則上去進行，不會有特別的例外。

對於副總統蕭美琴日前接受專訪稱台灣投資美國包含台積電生態系，遭藍營批評是「德公移山」。卓榮泰強調，台灣居全球AI供應鏈關鍵且領先地位，政府持續推出AI新十大建設，就是要延續擴大在台灣的護國群山；他說：「山在台灣，台灣就是山，沒有人移得走！」

