關稅後新賽局 貿協：東南亞仍為台商首選市場

外貿協會昨公布2025年第2輪「貿協經貿指數」調查。（貿協提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕外貿協會昨公布二〇二五年第二輪「貿協經貿指數（TAITRA INDEX）」，貿協指出，東南亞仍是台灣企業未來三年最看好的市場，而對美國市場的看好度明顯反彈，與本次調查發現對「美國再工業化」的預期大幅升高一致。

貿協指出，調查顯示，今年美國關稅新政生效後，「國際衝突升溫」首度取代「貨幣競貶」，成為最大地緣風險議題，相較於今年四月調查，企業關注風險已從「地緣政治風險」明顯轉向至「宏觀經濟」與「AI」等多重挑戰，企業應對策略的重心聚焦於「強化產品競爭力」，超越「分散市場」成為首要重點。

貿協表示，面對美國新關稅衝擊，選擇「自行吸收關稅成本」的企業比率反彈至歷史高點，反映企業短期承壓。近半數企業預期未來三年美國對台關稅仍將持續波動、充滿不確定性；超過四成海外台商認為「川普二．〇」將造成長期影響，而多數國內企業則視為「任期限定」的短期變化，顯示海內外對地緣經濟變局的認知有顯著差異 。

另，對當前貿易環境的「信心指數」略下滑，但對未來的「預期指數」上揚，顯示企業在消化新關稅結構後積極應對，逐漸建立信心 。

貿協指出，東南亞仍是台灣企業未來三年最看好的市場，而對美國市場的看好度明顯反彈，與調查發現對「美國再工業化」預期大幅升高呈現一致。另，實際赴美生產趨勢減緩，「計畫中」的企業比率略減，顯現企業在「應對經貿變局」及「調整生產的挑戰」間謹慎地尋求平衡。

