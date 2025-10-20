〈財經週報-記憶體〉AI浪潮引爆 台灣記憶體族群大翻身

記憶體族群股價漲幅一覽表

記者洪友芳／專題報導

人工智慧（AI）需求大爆發，國際記憶體大廠持續將產能優先分配生產AI相關記憶體，減產或停產DDR4等一般記憶體，導致整體記憶體市況由供給過剩轉為供不應求，第三季以來，大廠紛暫停報價、啟動調漲策略，帶動台灣上中下游記憶體業者營運與股價也止跌翻漲，記憶體業步入前所未有的大多頭走勢，產業界預期榮景將延續到明年。

根據研調機構集邦（TrendForce）調查，隨著AI伺服器需求快速擴張，全球大型雲端服務業者（CSP）正擴大資料中心等基礎建設，並加速自研AI ASIC（客製化晶片），預估今年八大CSP廠商的資本支出合計將逾4200億美元，年增高達61%，約為2023、2024年加總的規模，2026年在AI機櫃方案持續放量下，八大CSP的總資本支出有望再創新高，達5200億美元以上、年增24%。

AI需求強勁帶動 記憶體大缺貨

三星、SK海力士與美光三大DRAM原廠持續優先分配先進製程產能給高階伺服器DRAM和高頻寬記憶體（HBM），排擠PC、手機和消費性應用的產能，加上各終端產品需求分化影響，帶動第四季DRAM價格續漲。南亞科（2408）總經理李培瑛指出，DRAM是所有電子產品變智慧化的關鍵，它可幫助GPU（圖形處理器）速度加快，這次記憶體榮景再現最關鍵的原因，就是來自AI需求強勁所帶動，因AI需求DRAM的量增加很多。

法人認為，CSP對伺服器記憶體的備貨需求高於預期，尤其經歷美光停止報價兩週、OpenAI執行長奧特曼訪韓與三星、SK海力士簽署戰略合作意向書之後，更激勵記憶體供應鏈加價搶貨意願，從9月到10月中旬，DDR5、DDR4、DDR3報價漲幅約達2成到4成不等。其中，以缺口較大的DDR4漲幅達四成最高。NAND快閃記憶體等各類產品包括SSD（固態硬碟）、HDD（硬碟）第四季價格也全面上漲。

賣方市場 榮景將延續到明年

國際大廠及台系記憶體廠、記憶體模組廠紛預估，記憶體榮景將延續到明年，目前因處於賣方市場，惜售、追貨、漲價等現象四起。DDR4缺貨漲價，國際大廠是否會擴產並回頭生產，進而對台廠造成衝擊？業者紛異口同聲認為，AI相關記憶體需求還有很大空間，單價高、獲利也較高，國際大廠新的投資相繼鎖定AI記憶體，各家已確定停止生產DDR4，並已拆除相關的舊設備，絕不可能再回頭生產，DDR4市場供應缺口將會持續擴大，這將有利台廠供應鏈。’

不過，也有業者認為，今年PC、手機等消費市場銷售平平，記憶體拜AI之賜，大廠供給DDR4等一般產品減少，帶動缺貨漲價風潮，跟之前景氣週期很不同，當然也不乏業界惜售所帶動，整體而言，AI帶給台灣記憶體族群大發「機會財」。近期AI泡沫化雜音漸起，這波記憶體熱況能延燒多久，AI後續能否如預期大成長，值得密切觀察。

