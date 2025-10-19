美關稅新令 11月起進口中重型卡車加稅25％

美國總統川普十七日簽署多項行政命令，宣布自十一月起，將對進口中型與重型卡車等加徵高達25％的關稅，也對進口巴士加徵10％關稅。（路透）

〔記者高嘉和／綜合報導〕美國總統川普十七日簽署多項行政命令，宣布自十一月起，將對進口中型與重型卡車等加徵高達二十五％的關稅，也對進口巴士加徵十％關稅。白宮明確指出，這項措施是基於「國家安全考量」，核心目標是推動更多汽車製造回流美國本土，實現「美國製造」的政策主軸。

鼓勵汽車業回流 實現美國製造

此次關稅涵蓋範圍廣泛，包括第三級至第八級（Class3~Class8）卡車，例如大型皮卡、搬家車、自卸車、貨運卡車及十八輪聯結車拖頭等。川普政府也同步祭出擴大稅務補貼的優惠措施，鼓勵企業在美國本土生產。

擴大國產車補貼

根據新命令，凡在美國組裝的車輛，製造商可獲得相當於建議零售價三．七五％的關稅抵免，原本預計在二年後取消，但新命令已將期限延長至二〇三〇年，且擴及美國本土生產的中重型卡車與引擎。

外電報導，延長關稅抵減的目的是給予汽車製造商更多時間，將供應鏈逐步轉回美國；此舉可向通用汽車、福特、豐田、Stellantis（斯泰蘭蒂斯）、本田及特斯拉等大型車廠提供補貼，以抵銷先前對進口零件加徵的高額關稅成本。

但這項政策可能對美國的盟友造成重大衝擊。尤其是墨西哥，作為美國最大的中重型卡車進口來源，將面臨重大打擊，但若符合《美加墨協定》（USMCA）資格的卡車進口，則可免於此次加稅（公車除外）。

美國商會警告，美國前五大中重型卡車進口來源國墨西哥、加拿大、日本、德國與芬蘭等，均為美國的盟友或親密夥伴，不應被視為國家安全威脅，並敦促川普政府重新考慮實施的新關稅。

川普政府已對超過四六〇〇億美元的汽車與零件進口祭出二十五％關稅，雖與部分國家達成協議而調降，但後來又於八月再次對鋼鋁等四〇〇多項產品加徵關稅，涵蓋電動車鋼材與巴士零組件等。

