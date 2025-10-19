中國不公平競爭 美財長促IMF、世銀硬起來

美國財政部長貝森特十七日敦促國際貨幣基金（IMF）與世界銀行，對中國國家主導的經濟模式採取更強硬立場。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國財政部長貝森特十七日敦促國際貨幣基金（IMF）與世界銀行，對中國國家主導的經濟模式採取更強硬立場。他尤其要求世界銀行應停止對中國的支持，並將資源轉移至更有需要的國家。

停止支持中國、加強監管產能過剩外溢

貝森特在致IMF指導委員會的聲明中指出，IMF應「客觀公正」強化對各國的監督活動。他說，「IMF應加強理解中國等大型經濟體的產業政策，是如何導致相關的失衡，解釋可能的有害外溢效應，並提出適當的糾正措施」。

路透報導，美國歷任政府、包括總統川普，將中國廉價商品氾濫全球，進而導致貿易失衡的產能過剩問題，歸咎於中國國家主導的經濟實踐，以及出口導向的成長模式。

美國財政部長負責管理IMF與世界銀行的美國持股，今年四月貝森特首次呼籲兩機構加強對中國的審查，而他最新聲明對此提出更詳細的說明，他要求IMF在即將全面審查其監管政策時，加強監察中國的失衡問題，上次審查更新是在二〇二一年。

貝森特批評IMF在債務纏身的開發中國家進行債務重組談判中，「過於輕易地讓債權國逃避責任」。中國是全球最大的雙邊債權國，因其堅持多邊開發銀行也應承擔損失，而推遲了查德、尚比亞與斯里蘭卡的債務重組。

貝森特也表示，世界銀行應該強調其「畢業」（graduation）政策，讓成員國可以擺脫該機構的支持，讓其自給自足。他說，「這必須包括結束對中國的支持，將人員與行政資源轉移至發展需求最急迫的國家」。

他也鎖定中國對世銀項目的採購活動，敦促該銀行「遏阻國有企業的反競爭採購行為」，禁止那些「不依據商業基礎營運」的企業參與採購。

