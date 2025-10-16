首屆台灣週開跑 彭金隆︰向全球推廣亞資中心

金管會主委彭金隆指出，「台灣週」將展現台灣對推動資產管理中心的決心。（資料照，記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為展現我國推動「亞洲資產管理中心」的決心與成效，金管會首度舉辦為期二週的「台灣週」，十五日正式開跑，吸引超過一五〇家上市櫃公司、百餘家金融業者，及近八十位國際交易所與機構投資人齊聚一堂。金管會主委彭金隆強調，台灣正以堅定步伐邁向「亞資中心」，也向全球宣示發展決心。

彭金隆表示，近十年來，台股加權指數上升二．五倍，整體市值也增加超過三倍，銀行資產增加了新台幣三十二兆元，各方面都有大幅度的成長；一年多前，金管會當時提出「亞洲資產管理中心」的願景，許多人認為這是「不可能的任務」，如今各項具體措施正一步一步、逐漸把理想化為現實。

行政院長卓榮泰特別預錄影片致詞表達重視，他提及讓世界看到台灣資本市場的深度、廣度與包容性，透過「亞洲資產管理中心」與「亞洲創新籌資平台」兩大引擎，共同打造台灣成為區域金融的戰略樞紐，為國家發展注入新動能。

彭金隆指出，台灣資本市場於全球表現亮眼，電子與半導體產業在全球晶片供應鏈中扮演關鍵角色，堪稱「護國群山」；尤其，近兩年來境內基金規模由新台幣五兆元成長到十兆元，顯示市場發展動能強勁。

證交所預估，這次報名台灣週逾二萬四千人次，來自日本、韓國、新加坡、香港、美國、印尼、印度、越南及柬埔寨等多個國家。

