盤勢分析》爆量收長黑K 台股短線保守看待

台股昨午盤傳出中國強勢回應稀土管制，美中貿易戰疑慮再起，引爆台股殺機，台積電漲幅快速收斂，大盤豬羊變色，上下巨震743點，終場下跌130.27點，收在26793.15點，成交量大增至7027億元。（中央社）

因美國總統川普對中國態度放緩，美股4大指數前天回神反彈，昨日台股早盤在台積電（2330）股價創高帶領下，加權指數一度大漲583點、來到27507點，再度改寫歷史新高；但強勢的記憶體族群南亞科（2408）與華邦電（2344）早盤衝高後急殺，接近午盤時，傳出中國強勢回應稀土管制，美中貿易戰疑慮再起，那斯達克期貨與亞股跳水下殺，引爆台股殺機，台積電漲幅快速收斂，台達電（2308）跌破千元大關，鴻海（2317）、廣達（2382）大跌逾3%，加權指數豬羊變色，上下巨震743點，中小型電子股賣壓傾巢而出，OTC指數重跌2.21%。由於美中互徵港口費，吸引資金轉向低基期的航運股維持人氣，加權指數終場下跌130.27點，收在26793.15點，成交量大增至7027億元。

三大法人昨合計賣超245.7億元，其中外資賣超163.4億元、投信賣超19.7億元、自營商賣超62.4億元；外資台指期淨空單大減5617口，累積外資台指期淨空單約2.74萬口。

群益期貨分析，台股昨呈現開高走低格局，盤中一路震盪拉回，終場由紅翻黑，以小跌作收，昨日台股僅靠台積電獨撐抗跌，技術面放量下跌，多空回補上下缺口，短線台股仍以保守看待。

統一證券指出，台股日KD、RSI及MACD指標進入震盪整理，近期下跌非經濟面因素，短線上為漲多乖離修正，波段多頭格局尚未遭到破壞。後續觀察美中貿易談判、台積電法說會，預估台股短線維持高檔震盪，中長多架構不變。（記者卓怡君）

