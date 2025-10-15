台北紡織展開幕》蕭美琴：MIT已成高品質創新代名詞

2025年台北紡織展TITAS昨開幕，副總統蕭美琴表示台灣紡織業是最早在國際市場打出口碑並建立信譽的產業之一，現在「MIT」3個字已成為高品質與創新的代名詞，展現我國在機能與科技布料上的成就。（記者陳逸寬攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕副總統蕭美琴昨出席第29屆台北紡織展開幕典禮，談到台灣紡織業是最早在國際市場打出口碑並建立信譽的產業之一，現在「MIT」3個字已成為高品質與創新的代名詞，展現我國在機能與科技布料上的成就。

2025年台北紡織展TITAS，伊林模特兒展示MIT服飾。（記者陳逸寬攝）

蕭美琴指出，紡織產業近年在「創新」與「永續」2大方向展現強大企圖心與行動力。政府推動「百工百業AI應用計畫」，協助業界在產品開發、品質管理與生產效率等面向導入人工智慧，讓智慧製造成為產業核心競爭力。

請繼續往下閱讀...

2025台北紡織展開幕典禮14日上午於台北南港展覽館1館盛大展開，副總統蕭美琴（左5）出席與中華民國紡織業拓展會董事長郭紹儀（右5）、總統府資政沈榮津（左3）等貴賓一同合影留念。（記者陳逸寬攝）

儒鴻：第4季營運有挑戰

副總統蕭美琴出席「2025年台北紡織展TITAS開幕典禮」，紡織拓展會董事長郭紹儀（右）贈送以MIT布料製作的蕭美琴肖像畫。（記者陳逸寬攝）

紡織大廠儒鴻（1476）董事長王樹文昨表示，公司今年前3季營運表現穩定，儘管第4季狀況不至於太糟或惡化，但還是「非常有挑戰性」，主要變數仍在於美國假期銷售與通膨對消費力的影響。若通膨壓力導致美國購買力下滑，假期銷售不如預期，明年首季訂單就可能受到波及；目前公司手中訂單仍在合理水準，但能否順利出貨，是第4季挑戰所在。

集盛：策略性停開產能

加工絲廠集盛（1455）董座蘇百煌指出，目前全球景氣仍不確定，品牌商下單態度趨保守，進而導致上游產生庫存壓力。集盛對此策略性停開部分產能，避免為了接單而壓低價格、傷害利潤。

蘇百煌說，從今年4月以來，台灣電價上調使紡織業壓力倍增，能源和人力是最大的成本來源，而成本上漲又是全球產業趨勢、無法避免，公司唯有朝高質化方向提升競爭力，積極開發創新產品應戰。

新纖：生意辛苦但永遠有機會

化纖大廠新光合纖（1409）董事長吳東昇則談到台灣在聚酯粒進口來源結構上，已明顯受到中國廠商滲透，但儘管產業環境艱難，在策略轉型與創新下，可望助攻明年營運表現，「生意永遠辛苦，但也永遠有機會。」

吳東昇說，美國近期對化纖產品加徵25%關稅，使當地供應商順勢漲價15%，美中貿易緊張帶來的成本傳導效應，已使全球聚酯市場產生結構變化，台灣業者須同時面對中國低價滲透與區域市場轉移的壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法