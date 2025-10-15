美中互徵港口稅》運力吃緊推升運價 散裝航運Q4旺季反彈

美中互徵港口費，，整體運力受到影響，進而推升運價走揚。據了解，國內散裝業者船舶都非美國籍，可望受惠整體運力吃緊、帶動現貨運價走揚的紅利。（示意圖，長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕美、中14日起互徵港口附加費，船戰正式開打！市場人士指出，中國散裝市場占全球比重達44%，中國對美籍散裝船徵收港口費，不僅帶動散裝運輸成本上升，且因散裝船停滯中國港口，整體運力受到影響，進而推升運價走揚，後續需觀察實際影響狀況，以及美中談判結果。據了解，國內散裝業者船舶都非美國籍，可望受惠整體運力吃緊、帶動現貨運價走揚的紅利。

美國在今年4月17日宣布對中國籍船舶加徵港口費時，並未造成運價飆漲，而中國宣布10月14日對美籍船舶收港口費時，散裝運價卻立即反應激烈；10月13日海岬型運價指數（BCI）飆漲21.19%，並推升波羅的海運價指數（BDI）大漲10.74%。

請繼續往下閱讀...

BDI單日大漲10.74%

散裝航商裕民（2606）副總張宗良指出，美國占全球散裝市場需求僅8%，中國則高達44%；其中，運往中國的海岬型船、占整體海岬型比重75%，巴拿馬型則占全體巴拿馬船比重30%，因此中國對美籍散裝船加徵港口費的影響甚大。不過，中國又公告將雖是美籍、但為中國製造的散裝船排除在外，因此影響有望減緩，但在中國港口勢必耗時審查美籍散裝船資料下，運力將吃緊。

中航（2612）發言人唐邦正指出，目前直接、間接為美籍，或是美國人持有比重超過25%的船舶都恐繳交港口費下，讓已前往中國途中的船舶，恐都滯留海上、進退維谷，短期運力一定受到影響。中國對美加徵每淨噸400元人民幣、約56美元，因此淨重近6萬噸的散裝船需繳約300萬美元，而目前海岬型散裝船平均日租金僅2.8132萬美元。

加薩重建商機 散裝利多再＋1

法人指出，除港口費外，美國總統川普13日宣布，長達2年的以哈戰爭正式結束，預估加薩重建成本高達300億美元，對散裝市場是利多，且美中談判陷入僵局，中國已轉向南美採購穀物下，航程拉長有助於支持散裝船租金表現，且進入散裝傳統旺季的第4季，散裝運價有望走出一波反彈趨勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法