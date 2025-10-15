中擴大稀土管制 經長：台半導體影響小

中國擴大稀土出口管制，經濟部長龔明鑫（左）昨在立法院指出，半導體製程所需要的稀土，這次不在管制範圍內，所以影響比較小。（翻攝直播）

製程所需稀土 不在管制範圍

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國宣布將擴大稀土出口管制，國民黨立委謝衣鳯昨在立法院施政總質詢時關切，這對台灣半導體產業是否造成斷鏈危機？經濟部長龔明鑫強調，半導體製程所需要的稀土，這次不在管制範圍內，所以影響比較小。

行政院長卓榮泰答詢時也說，美中之間談判變化非常迅速多元，最近發生這個狀況，兩個大國之間談判觸礁會延續多久、會不會產生一些變化？經濟部也在評估。

請繼續往下閱讀...

龔明鑫說明，我國半導體製程上需要的稀土，不在這次中國管制範圍內，影響較小；至於磁鐵部分，高速馬達會受到影響，汽車和無人機產業可能受到衝擊，因為會用到高速馬達。

他指出，中國一公布新措施後，國際稀土價格就上漲了；但稀土在產品中所占比例非常小，即便漲二十％、三十％，在產品裡仍只是一小部分，會影響物價上漲多少，還要再觀察。

此外，龔明鑫強調，為了避免中國以稀土威脅，每個國家都已採取分散風險作法，有些國家也開採稀土，日本則回收稀土再精煉。至於台灣是否應投入精煉稀土？龔明鑫說，有開始輔導廠商進行，但因台灣進口的是半成品材料，歐美國家已經做成半成品，台灣是否需自建供應鏈，需再評估；環境部長彭啟明說，從美國關稅戰開始，我們都有在做準備，目前正在盤點，有幾家是做的不錯，或可組成國家隊，環境部會與經濟部合作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法