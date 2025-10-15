互徵港口費 中國受傷比美重

美中兩國十四日起同步開徵「港口費」，針對進出雙方港口的船舶徵收新稅，海運業成為兩國最新的貿易對抗前線。圖為中國天津港。（歐新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美中兩國十四日起同步開徵「港口費」（port fees），針對進出雙方港口的船舶徵收新稅，海運業成為兩國最新的貿易對抗前線。

根據法人以船公司國籍與建造國推算，中國籍運力占全球比重十七％、美國籍僅四％；若從建造國來看，中國造船舶占全球比重達二十三％、美國造僅約四％。意味著互祭港口費，中方航運業受衝擊遠高於美方。

美國前總統拜登政府啟動的三〇一調查，判定中國以不公平政策及作法，主導了全球航運、物流及造船業；川普政府今年初宣布，十月十四日起對中國有關船舶徵收港口費，以削弱其對全球航運業的影響力，並振興美國的造船業。中國政府日前宣布在美國港口費生效同一天，也對美國有關船隻收取「特別港務費」。

美中以牙還牙貿易對抗 航運業者憂 恐扭曲全球貨運流動

雅典Xclusive船舶經紀公司指出，「這種以牙還牙的對等行動，將兩大經濟體鎖進海運稅賦的惡性循環中，恐扭曲全球貨運流動」。匯豐分析師指出，中國中遠海運與東方海外恐受創最大，預計明年美國相關費用總額達三十二億美元，中遠就可能支付十五億至二十一億美元，東方海外估達六．五億美元。

