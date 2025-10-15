4大理由加碼投資美國 前駐歐盟代表李淳︰確保未來20年AI核心地位

前駐歐盟代表李淳昨在民進黨《午青LIVE》直播提出對美投資四大理由，強調台灣必須把握機會，確保未來二十年在AI與量子技術上的核心地位。（圖擷取自民進黨YouTube）

〔記者陳昀／台北報導〕台美關稅談判力拚月底達成結論，對於行政院副院長鄭麗君對美提出「台灣模式」，前駐歐盟代表李淳昨在民進黨《午青LIVE》直播分析，台灣一直在做供應鏈延伸、擴展的全球布局，過去五十年因此成功，未來亦可複製成功經驗；他也提出對美投資四大理由，強調台灣必須把握機會，確保未來二十年在AI與量子技術上的核心地位。

彈性、投資、立足台灣 確保國際地位三大特色

李淳表示，「台灣模式」即是不斷鞏固在全球供應鏈的核心與競爭力；過去台灣配合客戶需求不斷遷徙，「彈性、投資、立足台灣」是確保國際地位的三大特色。他開玩笑說：「如果美國說半導體要到月球生產，台灣也要去。」在數位時代，「護國神山不一定要種在家門口」，只要足跡所及，都能成為台灣安全保護的資產。

其次，不只半導體，台灣主要客戶六成為美商，美國不僅是供應鏈客戶，更是科技重要來源、人才培訓基地與主要市場。即使對美出口比重與中國相近，但許多仍是中國組裝後銷往美國。

第三，美國仍是台灣最重要的安全提供和保障者，也是價值觀相近的民主夥伴，如果美方不再歡迎台灣投資，「那才是更大的災難」。台灣必須把握此時機，這是未來二十年在AI與量子技術上確保台灣地位的最關鍵一步。

最後，他指出，台灣以中小企業為主，對外投資特色是「聚落化」，未來「台灣模式」即由台美政府協力打造新聚落，降低中小企業赴美投資成本與不確定性。

至於美商務部長盧特尼克拋出「晶片產能五五分」，李淳認為只是談判策略，相信美國不會堅持，我們當然不會同意。

