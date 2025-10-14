中掀稀土戰 葛里爾：不容奪取控制權

美國貿易代表葛里爾十二日接受福斯新聞訪問指出，中國宣布擴大稀土出口管制前，並未先知會美國。（歐新社資料照）

范斯嗆︰川普籌碼遠比中國多 籲選擇理性之路

〔編譯魏國金／台北報導〕美國貿易代表葛里爾十二日接受福斯新聞訪問指出，中國宣布擴大稀土出口管制前，並未先知會美國，「當我們從公開來源獲知該訊息後，便迅速聯繫中國，希望進行通話，但他們推遲了」，他強調，「中國這種奪取控制權的行為不能容忍。」

對金融市場因此劇烈震盪，葛里爾說，市場出現疑慮是正常反應，這些措施十一月一日才生效，隨著事情獲得確定，「我認為新的一週市場將趨於平穩」。

美國總統川普十日宣布，自十一月一日起對中國輸美產品額外加徵一〇〇％關稅，並對所有「關鍵軟體」實施新出口管制，以報復中國擴大稀土出口管制的行徑。他也暗示，可能停止向中國出口飛機零組件。

中國商務部十二日回應，這是美國典型的雙重標準，動輒以高額關稅進行威脅，不是與中方相處的正確之道；對於關稅戰，中方的立場是一貫的，「我們不願打，但也不怕打」。

川普十二日則在社群媒體「真相社群」發文表示：「不用擔心中國，一切都會好轉，備受敬重的習主席只是心情不好，他不希望國家陷入蕭條，我也不希望，美國是想幫助中國，而非傷害它。」

美國副總統范斯十二日受訪表示：「這是微妙的較量，很大程度取決於中國的反應，如果他們以十分激進的方式回應，我保證美國總統握有的籌碼遠比中國多，如果他們願意維持理性，美國也將如此。」

自川普一月重返白宮以來，美中貿易戰持續升級，在彼此互課至少一二五％關稅後，兩國達成協議，目前中國對美國產品課徵十％關稅，美國則對中國產品加徵三十％關稅。

范斯說：「未來幾週我們將知道中國是否要與我們大打貿易戰，或他們實際上維持理性，我希望他們選擇理性之路。」

彭博報導，川普與范斯之論顯示，在向驚惶的市場確保針鋒相對的加劇並非不可避免之際，美國持續施壓中國，以迫使其撤銷最新的貿易舉措。

