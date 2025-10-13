自由電子報
北士科T17、T18地上權案 北市府今發文合意解約 新壽籲啟動協調

2025/10/13 05:30

針對輝達總部希望落腳北士科案，台北市副市長李四川（右）昨舉行記者會，說明市府決定與新壽商談合意終止合約。（記者方賓照攝）針對輝達總部希望落腳北士科案，台北市副市長李四川（右）昨舉行記者會，說明市府決定與新壽商談合意終止合約。（記者方賓照攝）

〔記者何玉華、鄭琪芳／台北報導〕輝達台灣總部希望落腳北士科T17、T18基地，因地上權問題卡關，台北市政府今將發文新光人壽，商談T17、T18共同合意解約；台北市副市長李四川籲新壽提出董事會可以接受的條件，若沒有異議，市府就會編預算送議會同意。新壽對此回應，籲請北市府依地上權契約約定啟動協調機制，努力共尋最佳解決方法

李四川盼新壽 提出董事會可接受條件

李四川昨率市府相關局處首長說明對T17、T18地上權案的處理，將於今天發文新壽，提出共同合意終止契約的要求；解約後，由市府直接設定地上權給輝達，是輝達最喜歡的方案。

李四川表示，他從未說新壽提出一四〇億元解約金，而是說新壽認為簽約五十年，預期的利潤能有一〇七億元。地政局長王瑞雲補充表示，依照合約，市府可退還的是履約保證金與尚未發生的權利金，合計約卅億元，看新壽最後提出的金額，雙方再進一步磋商。

依地上權契約，李四川指出，新壽須蓋好建築物才能移轉，但得標三年多來仍是素地，新壽想要直接移轉，會讓當初有意投標的企業質疑市府有圖利之嫌；而新壽也擔心沒有提出好的條件，會被董事會認為背信。

李四川說，希望新壽能大膽提出董事會可以接受的金額，以免管理階層被質疑背信，只要合理，市府會編預算送議會審議。市府與輝達都希望能合意解約，避免若強制解約可能衍生訴訟爭議，延宕時程。

李四川表示，不預設談判的時間、立場，只能說「希望盡快」；之前推薦的T12跟松南營區都還是備案，相關資料已經交輝達研究。

