〈財經週報-國際展望〉政府關門未阻美股上漲 AI與醫療成市場焦點

美國半導體巨頭超微與OpenAI宣布簽署協議，同步帶動AI供應鏈相關類股表現。（彭博）

■林永祥

美國聯準會（Fed）的貨幣寬鬆預期再度升溫，就業數據的疲軟與聯準會官員釋出的鴿派訊號強化10月降息機率，為全球股市注入強勁動能，儘管美國政府持續關門，但在AI產業熱潮與川普新藥價政策提振下，美股依然展現強勁韌性。

政府關門4次 市場投資情緒未受影響

2025年10月1日起，因美國聯邦預算爭議導致部分政府部門停擺，10月3日及10月6日參議院再次否決由共和黨、民主黨提出的支出法案。雖然美國政府關門可能產生經濟損失，白宮估計約每週損失150億美元，另據美國國會預算辦公室（CBO）估計，每關門一週，美國GDP年增率有可能下降約0.2個百分點；然而，根據歷史資料顯示，過去4次政府關門期間，標普500指數皆呈現上漲走勢，此次政府關門以來（10月1日-10月7日）標普500指數也已上漲0.75%，顯示市場投資情緒並未受到影響。

請繼續往下閱讀...

在關門影響下，非農就業數據並未如期發布，被視為替代的小非農ADP 新增就業人數為負3.2萬人，遠低於市場預期的增加5.1萬人，再加上紐約聯準銀行於10月7日發布的9月「消費者預期調查」顯示，預期未來一年失業率上升的比例由39.1%提高至41.1%，同樣顯示就業市場趨緩。這些數據強化市場對於10月的降息預期，根據CME FedWatch工具最新數據顯示，10月降息1碼的機率高達92.5%，12月再降息1碼的機率為78.6%，2026年可能還有兩次的降息機會。降息循環將利好成長股後市表現，債券也將會有資本利得空間。

AI產業熱度延燒 投資人注入一劑強心針

AI產業本週熱度延燒，美國半導體巨頭超微（AMD）與人工智慧領軍企業OpenAI於10月6日宣布簽署重大戰略合作協議，將供應高達6吉瓦的Instinct系列GPU晶片，用以支援OpenAI下一代AI模型訓練與部署。此協議涵蓋數十萬顆AI圖形處理器，從2026年下半年起逐步交付，首年即達1吉瓦規模，總值預估數十億美元。合作協議中還包含認股權證結構，若達成晶片部署里程碑，OpenAI可購買AMD高達10%的股權，展現雙方對AI生態的長期承諾。消息一出，AMD股價於美股盤中一度暴漲近38%，最後單日收漲23.71%，同步帶動AI供應鏈相關類股表現，也為投資人注入一劑強心針。

藥價政策轉折 醫療保健族群利多

川普政府本週藥價政策轉折，意外成為醫療保健族群的利多。今年7月底，川普致函17家藥廠，要求新藥價格匹配海外水平，輝瑞率先於9月30日與白宮達成協議，自願降價並獲三年關稅豁免。隨後，10月1日白宮宣布暫停藥品關稅實施，轉向談判模式，鼓勵其他藥廠跟進，禮來、默克等數家藥廠也加速進行談判，截至10月7日部分已提交降價方案。輝瑞在達成協議後股價大漲，其他大型製藥公司也在輝達帶動及政策利多刺激下股價齊揚，標普500指數中醫療保健類股近一週（9月30日-10月7日）上漲3.55%，成為近期除了AI供應鏈以外的盤面焦點。

展望10月，投資人應平衡防禦與成長，隨著Fed降息預期升高，全球資金將進一步湧入成長領域，可關注成長性看好的AI產業，以及政策利多的醫療保健產業表現，同時應配置美國大盤型ETF，分散風險的同時把握美股的投資機會。（作者為永豐投信投資長副總經理）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法