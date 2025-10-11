蔣萬安：T17、T18將終止合約 收回土地

台北市長蔣萬安（記者田裕華攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕輝達台灣總部因台北士林科技園區（北士科）T17、T18基地地上權問題卡關，擁有地上權的新光人壽，在「新新併」後向市府申請換約移轉地上權若被拒，形同「被迫解約」。台北市長蔣萬安昨強調，市府不能容許T17、T18閒置三年多、荒煙蔓草，沒有開發行為，已在七月時就告知，接下來就會走到終止合約，將土地收回。

閒置且主體變更 已告知新壽不同意換約

蔣萬安昨參加北市府在府前廣場舉辦的升旗活動，對於新壽聲明希望中央參與協助解決T17、T18基地僵局，他表示，輝達之前已正式請北市府協助找台北市其他適合的土地，也正在評估市府提供的選項。新壽若要繼續談，輝達也已清楚表達，「只有新壽和台北市政府解約，市府透過專案，將地上權設定給輝達」一途。

請繼續往下閱讀...

蔣萬安說，市府協助找的北士科T12，產權原本複雜，但已有幾個地主出面整合，只剩下三到四個地主，整合不會有問題，很樂觀。輝達也看過松南營區市有地，正在評估，加上旁邊中央的土地，中央願意協助，兩塊地一併討論、一起開發，也是很好的選項。

對於市府不接受「新新併」換約，形同直接解約，新壽質疑這還叫「合意解約」嗎？蔣萬安表示，以這種情況「就不是合意解約」；T17、T18在過去三年多一直閒置，荒煙蔓草，沒有任何的實質開發行為，站在市府立場，不能容許持續三年都沒有開發行為，且在「新新併」後，新壽法人即依法消滅，在今年七月時，已告知新壽不會同意換約，接下來就會走到終止合約，將土地收回。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法