川習會前出招 中國突對高通祭反壟斷調查

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國政府繼上月宣布對輝達立案調查後，昨再度指稱，高通涉犯反壟斷法，中國市場監管總局將對其立案調查；中國頻頻向美國晶片巨頭揮刀，顯示美中科技戰加劇升溫。

九月中才針對輝達展開反壟斷調查

中國市場監管總局昨表示，高通收購以色列汽車晶片公司Autotalks，「未依法申報經營者集中」，涉嫌違反反壟斷法，將對高通進行立案調查。香港經濟日報報導，Autotalks專注於車聯網通訊（V2X）技術，主要產品包括用於車聯網、道路安全與自動駕駛的晶片解決方案。

中國調查高通案，正值美國總統川普與中國國家主席習近平本月底會面前夕。九月中旬，中國市監總局宣布對輝達二〇二〇年收購以色列網路供應商邁絡思（Mellanox）進一步展開反壟斷調查，當時正值美中第四輪貿易談判前夕。

金融時報也披露，在北京上月下令阿里巴巴集團、字節跳動等主要科技公司，停止採購輝達針對中國市場最新推出的人工智慧（AI）晶片RTX Pro 6000D，並取消現有訂單後，中國近幾週已強化美國晶片進口管制的執法力度，以期降低中企對輝達AI處理器等美國產品的依賴。

消息來源透露，海關官員已派至主要港口，對半導體貨物進行嚴格的查核。他們說，此舉最初鎖定輝達中國特供版H20與RTX Pro 6000D晶片，後擴及包括違反美國出口管制的所有先進半導體產品。

中國取得輝達晶片的議題向來是美中摩擦的一個關鍵點。金融時報之前報導，今年五月至七月，至少有價值十億美元的輝達頂級AI晶片被走私至中國銷售。

北京擴大美晶片進口管制、收緊稀土出口

此外，中國大幅擴大其稀土出口管制，將超硬材料、稀土設備和原輔料、鈥等五種中重稀土列入出口管制名單，同時對於最終用途為軍事，以及研發或生產十四奈米及以下邏輯晶片、二五六層及以上存儲晶片等出口進行逐案審批。

