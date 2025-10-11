拉大AI領先差距 美參院通過美企優先法案

美國參議院九日通過《保障國家人工智慧獲取與創新法案》，強制AI晶片製造商輝達與超微，必須確保美國企業先於中國公司取得其產品，強化美國尖端產業競爭力。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國參議院九日通過一項法案，強制先進人工智慧（AI）晶片製造商輝達與超微，必須確保美國企業先於中國公司取得其產品，強化美國尖端產業競爭力。

強制輝達、超微AI晶片 不得優先供貨中企

彭博報導，這項跨黨派的《保障國家人工智慧獲取與創新法案》（GAIN AI Act）九日輕鬆獲得通過。該法案共同提案人、印地安納州共和黨參議員班克斯（Jim Banks）指出，此法案旨在提振美國尖端產業的競爭力，並抑制對中國與其他敵對國家的先進晶片出口。

請繼續往下閱讀...

另一名共同提案人、麻州民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）聲明表示，「參議院採取行動，確保美國客戶、包括小企業與新創公司，在採購最新AI晶片時，不會被迫排在中國科技巨頭之後苦等」。

報導指出，美國參議院通過該措施，作為年度《國防授權法案》（NDAA）的一部分。眾議院九月通過的版本沒有出口管制的措辭，現在美國參眾兩院必須協商最終方案。

輝達上月表達反對該法案

參院在川普政府今夏與輝達與超微達成協議，放寬對中國管制措施之後通過此案。反對陣營預料將持續施壓國會，擱置該案。輝達上月表達反對該法案說，「這是在解決一個不存在的問題；我們從未因滿足國際市場需求，而剝奪美國客戶的權益」。

「美國負責創新」主席卡森（Brad Carson）指出，「先進AI晶片是讓美國AI產業未來十年居於領先的噴射引擎；這些晶片目前全球緊缺，這意謂每銷售海外一顆先進晶片，美國就無法用於加速美國的研發與經濟成長，在我們爭奪軍民兩用技術的領導地位之際，將GAIN AI法案納入國防授權法案，將是美國經濟競爭力與國家安全的一大勝利」。

