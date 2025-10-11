全球去中化浪潮》印度台商總會會長：台無人機供應鏈打入印度

太思科技董事長、印度台商總會會長何俊炘說，相當看好台灣企業在印度無人機市場大有可為。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕在全球供應鏈「去中化」浪潮下，印度亟需建立可依賴與可信任的供應鏈。印度台商總會會長與太思科技董事長何俊炘指出，台灣不論在民生、軍事或基礎設施各領域，都可成為印度可靠的合作夥伴，尤其是無人機產業，可望開啟兩國合作的主要項目之一。

芯鼎技術已導入印度台企太思科技的無人機產品，九月時外貿協會在印度新德里舉辦的台灣形象展向當地市場展售。（記者方韋傑攝）

印度拒中國貨 台灣是可靠夥伴

根據市調機構MarketsandMarkets報告，印度無人機產值預計將自二〇二五年的四．七億美元（約台幣一四三億元）成長到二〇三〇年的十三．九億美元（約台幣四二五億元）年均複合成長率（CAGR）達二十四．四％；印度無人機採購數量預估將從二〇二五年的八三八一架，二〇三〇年可增至一萬六七五六架。

請繼續往下閱讀...

印度無人機市場主要成長動能來自國防、農業、物流與基礎建設領域的應用需求增加。何俊炘強調，美中各領域對抗加劇，「去中化」已成為供應鏈趨勢，印度製造不論在民生、軍事或基礎設施，都可與台灣建立夥伴關係，無人機項目更是如此。

太思科技 切入印度軍方標案市場

他以自家的太思科技為例，已成功打入印度軍方標案市場，且民用商規市場也有可觀需求。何俊炘認為，印度無人機市場產值明年有望倍數成長，台廠正處於最佳進入時機，可先鎖定提升馬達、電池、飛控系統、鏡頭與雲台等零組件供應地位。

他說，因印度禁止無人機整機進口，以杜絕中資產品滲透，台灣必須透過下游商務模式切入，商會可居中協調，讓台印之間形成更完善的供應鏈。

神盾集團旗下芯鼎，近年聚焦於視覺系統與AI應用，技術已導入印度台企太思科技的無人機產品，並於日前外貿協會在新德里舉辦的台灣形象展向當地市場釋出。據透露，芯鼎主要鎖定民生需求，軍需品屬於透過承包商間接進入的應用領域，現已獲得台灣政府支持，強力發展AI視覺系統。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法