台積電發放獎酬股票 魏哲家再領5.64億

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電今年第二度發放限制員工權利新股，董事長暨總裁魏哲家獲得三九一張八七五股最多，九月正式入帳並採信託持股，以週四收盤創新高價的一四四〇元估算，市值約達五．六四億元。魏哲家今年三月也獲配發四一二張三〇〇股，合計八〇四張一七五股，總市值達十一．五八億元，個人持股增至七二一七張，身價達一〇三．九億元。

魏董持股7217張 價值破百億

台積電近幾年為吸引及留任高階主管，發放獎酬的限制型股票並連結股東利益與ESG（環境、社會、公司治理）成果。今年延續去年，採取三月與九月二階段發放限制員工權利新股。

除了魏哲家之外，九月第二度發放對象還包括二十二位高階主管；其中，企業永續資深副總經理何麗梅三十八張九五〇股，市值約五六〇八萬元；何麗梅三月配發一一五張九〇〇股，連同這次配發，個人總持股增為四五七九張，總市值六十五．九三億元。

台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛、米玉傑各配發六十一張七五〇股，市值八八九二萬元；資深副總經理暨副共同營運長侯永清、張曉強、資深副總經理暨法務長方淑華、資深副總經理暨財務長黃仁昭各配發三十八張九五〇股，市值約五六〇八萬元。

此外，副總經理王英郎、曹敏、張宗生、吳顯揚、葉主輝、李俊賢等分別配發二十四張七〇〇股，市值約三五五六萬元。

廖永豪、章勳明、游秋山、何軍、林宏達、莊子壽、魯立忠、徐國晉、莊瑞萍等九位副總經理，各配發十五張六七五股，市值約二二五七萬元。

