AI賽局新贏家》分析師：台積電、Alphabet 5年內股價超車輝達

〔記者高嘉和／綜合報導〕輝達（NVIDIA）近年來被視為全球AI（人工智慧）革命的代名詞，市值飆破四．六兆美元（約一三八兆新台幣）。隨著AI競賽逐漸成熟，美國投資媒體《The Motley Fool》分析師預測，未來十年內有兩檔AI股票的表現可能超越輝達，分別是台積電（TSMC）與Google母公司Alphabet，有望在二〇三〇年前成為新贏家。

《The Motley Fool》分析師Adam Spatacco認為，真正的長期機會在於推動AI規模化與基礎建設的公司。輝達專注於GPU（圖形處理器）設計，但能將這些硬體變為現實的就是台積電，且隨著全球對AI運算需求加速，台積電在先進製程上主導地位、定價能力，將帶動營收與利潤率持續成長。

另台積電策略性將生產基地擴展至台灣以外，包括在美國新設廠房，有助於降低地緣政治風險，並加深與重要客戶的合作關係；對投資者而言，台積電代表著最佳機會和長線布局最優選擇。

Google母公司Alphabet則是截然不同的道路，有系統構建一個垂直整合的AI生態系統。在硬體層面，Google Cloud的張量處理器（TPU）提供強大的替代方案，直接挑戰輝達的GPU霸主地位，提供AI運算硬體解決方案。同時，Alphabet也積極布局量子運算，以自製Willow晶片為核心，並推出開源框架Cirq。

在應用層面，Alphabet將AI深度嵌入其業務的每一層面，包括搜尋、廣告、雲端計算、串流、Android系統和自駕系統等，使其核心價值大增，建立出全球最完整、最強大的AI套件之一。

外媒分析，雖然輝達仍是AI時代的核心象徵，但真正的贏家往往不是單一產品的完善者，而是打造生態系統與推動服務成為日常生活核心的企業。

