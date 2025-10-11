國慶演說》賴總統：打造護國群山 力拚全球前5大算力中心

總統賴清德昨發表國慶演說，提出推動「AI新十大建設」，讓台灣成為全球前5大算力中心。（記者陳逸寬攝）

力推AI新十大建設

〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德昨發表上任後的第二次國慶演說。他提出三大策略確保台灣的競爭優勢，包括「擴大投資，深耕台灣」、「深化國際經貿合作，布局全球」、「打造護國群山，厚植台灣產業實力」；其中打造護國群山，要推動「AI新十大建設」，除了讓台灣成為全球前五大的算力中心，也要積極投入量子科技、矽光子與機器人等三大關鍵技術研發，讓台灣持續站穩領先地位。

投資量子、矽光子、機器人關鍵技術

賴總統說，「擴大投資，深耕台灣」方面，投資台灣三大方案金額已突破二．五兆元，創造超過十六萬個工作機會，行政院也在七月通過將方案延長到二〇二七年，不只擴大適用產業、放寬讓全球海外台商與外國人投資企業適用，政府也持續優化投資環境，新增貸款額度七二〇〇億元，招商引資加碼投資台灣，預估可帶來一．二兆資金與八萬個就業機會。

請繼續往下閱讀...

擴大投資、深化國際經貿合作、打造護國群山 3大策略保台競爭優勢

他指出，有好工作，也要有好生活，「兆元投資國家發展方案」以公私協力的創新做法，鼓勵民間充沛資金投入公共建設，擴大建設經費規模，在全國各縣市同步推動水、電、居住、教育、醫療、文化、觀光、交通等關鍵基礎建設，滿足區域民生育樂所需，讓產業發展與生活圈相輔相成，達到「均衡台灣」的目標。

第二是「深化國際經貿合作，布局全球」。總統表示，今年台灣和英國在「提升貿易夥伴關係協議」架構下，進一步簽署「投資」、「數位貿易」，以及「能源與淨零排放」等三項領域協議，這標誌著台英經貿關係進入新的里程碑。

他還預告，未來台灣將秉持互利互惠原則，和更多友盟國家簽署雙邊經貿合作協議，並積極進行對美對等關稅談判，爭取合理的稅率，解決台美貿易逆差並深化台美產業合作，讓台灣經濟發展鏈結國際，大步向前。

第三是「打造護國群山，厚植台灣產業實力」。因應數位化時代的來臨，要推動「AI新十大建設」，除了讓台灣成為全球前五大算力中心，也要積極投入量子科技、矽光子與機器人等三大關鍵技術的研發，協助百工百業導入AI工具，並推動AI在各領域的應用，讓台灣邁向全面智慧化的時代，更繼續在全球科技發展上，站穩領先地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法