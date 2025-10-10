自由電子報
大立光Q3獲利70.8億 11月動能下滑

2025/10/10 05:30

光學鏡頭大廠大立光（3008）昨召開法說會，公告第三季財報，單季稅後淨利70.8億。（資料照）光學鏡頭大廠大立光（3008）昨召開法說會，公告第三季財報，單季稅後淨利70.8億。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭大廠大立光（3008）昨召開法說會，公告第三季財報，單季稅後淨利70.8億、季增586%，每股稅後盈餘（EPS）為53.05元，唯單季毛利率47.2%，仍受匯率影響約3個百分點。董事長林恩平指出，第四季營運將看客戶拉貨的產品組合、良率與匯率而定，期待高階產品比例提高、拉升毛利率。

因蘋果新機9月開賣，第三季向來是蘋鏈傳統旺季。展望第四季，林恩平指出，客戶9、10月拉貨動能差不多，11月則會較差，下半年總體需求量與去年同期持平；第四季價格大多談妥，關鍵在於客戶拉貨力道與產品組合，左右全年表現。

針對鏡頭規格升級趨勢，林恩平說，明年預期可變光圈將成為主流趨勢，潛望式鏡頭仍維持現有設計；但機器人產品因客戶取消超音波偵測，導致出貨遞延到明年，今年僅極少量出貨。

大立光第三季毛利率47.2%，季減6.6個百分點、年減3.5個百分點，下滑主因是匯率影響；累計前三季毛利率51.4%、年增1.8個百分點，稅後淨利145.56億元、年減15.6%，EPS為109.06元。

