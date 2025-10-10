自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

9月營收速報》電源、散熱出貨強勁 台達電營收創新高 電源、散熱出貨強勁 台達電營收創新高

2025/10/10 05:30

電源大廠台達電（2308）受惠於旗下AI伺服器電源與散熱系統出貨暢旺，公告9月營收570.61億元，月增19.2%、年增53.8%，創下歷史單月新高。（資料照）電源大廠台達電（2308）受惠於旗下AI伺服器電源與散熱系統出貨暢旺，公告9月營收570.61億元，月增19.2%、年增53.8%，創下歷史單月新高。（資料照）

電源、散熱出貨強勁 台達電營收創新高

〔記者方韋傑／台北報導〕電源大廠台達電（2308）受惠於旗下AI伺服器電源與散熱系統出貨暢旺，公告9月營收570.61億元，月增19.2%、年增53.8%，創下歷史單月新高，帶動第三季營收達1503.27億元，寫下歷年單季最強表現，累計今年前9月營收為3932.72億元，年增28%，同步登上歷年同期新高。

台達電表示，旗下四大業務範疇在9月營收的比重分別為電源及零組件47%、基礎設施40%、自動化8%、交通5%。另因近期股價猛漲，昨一度衝上千元大關，公告自結8月淨利58.54億元、年增49%，每股稅後盈餘2.25元。

多重成長動能 華碩營收登頂

〔記者卓怡君／台北報導〕NB品牌大廠華碩（2357）公布9月集團營收為826億元，月增31%、年增33%，第三季集團營收為2003億元，年增20%，9月集團營收與第三季營收同創歷史新高，累積今年前9月集團營收5359億元，年增23.7%。

華碩表示，9月營收創高主要受惠於伺服器、顯示卡與商用電腦的營收增長。華碩在確立消費與電競市場的領導地位後，亦成功達成擴大企業領域營收的策略，建構多重成長動能。華碩強攻AI伺服器，新平台GB300及B300系列於9月量產，已接獲多家歐美CSP客戶訂單，全年AI伺服器營收比重有望逾15%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財