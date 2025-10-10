9月營收速報》電源、散熱出貨強勁 台達電營收創新高 電源、散熱出貨強勁 台達電營收創新高

電源大廠台達電（2308）受惠於旗下AI伺服器電源與散熱系統出貨暢旺，公告9月營收570.61億元，月增19.2%、年增53.8%，創下歷史單月新高。（資料照）

電源、散熱出貨強勁 台達電營收創新高

〔記者方韋傑／台北報導〕電源大廠台達電（2308）受惠於旗下AI伺服器電源與散熱系統出貨暢旺，公告9月營收570.61億元，月增19.2%、年增53.8%，創下歷史單月新高，帶動第三季營收達1503.27億元，寫下歷年單季最強表現，累計今年前9月營收為3932.72億元，年增28%，同步登上歷年同期新高。

台達電表示，旗下四大業務範疇在9月營收的比重分別為電源及零組件47%、基礎設施40%、自動化8%、交通5%。另因近期股價猛漲，昨一度衝上千元大關，公告自結8月淨利58.54億元、年增49%，每股稅後盈餘2.25元。

多重成長動能 華碩營收登頂

〔記者卓怡君／台北報導〕NB品牌大廠華碩（2357）公布9月集團營收為826億元，月增31%、年增33%，第三季集團營收為2003億元，年增20%，9月集團營收與第三季營收同創歷史新高，累積今年前9月集團營收5359億元，年增23.7%。

華碩表示，9月營收創高主要受惠於伺服器、顯示卡與商用電腦的營收增長。華碩在確立消費與電競市場的領導地位後，亦成功達成擴大企業領域營收的策略，建構多重成長動能。華碩強攻AI伺服器，新平台GB300及B300系列於9月量產，已接獲多家歐美CSP客戶訂單，全年AI伺服器營收比重有望逾15%。

