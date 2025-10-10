財經青紅燈》女性高齡離婚率變多

高齡離婚將面對單身養老問題，若是名下無房產，恐要先解決的是高齡租屋難題。（資料照）

去年有5.33萬餘對夫妻選擇走上離婚一途，婚齡中位數約8.3年，也就是半數婚齡不滿10年。攤開內政部統計大數據，2015至2025年的10年期間，離婚夫妻的中位數婚齡全數不滿10年，至於年度離婚對數除2021年低於5萬對外，其他9個年度全數超過5萬對。

進一步觀察過去10年男性、女性離婚年齡層分布，可發現60歲以上離婚人數，不論是男性還是女性都出現「有感」增加，近期傳出高齡離婚的「痛苦歌王」孫情就是案例之一。

根據統計，2015年60歲以上男性離婚人數為3702人、占整體比重約6.92%，而該年度60歲以上女性離婚人數僅1349人、占比僅2.52%，高齡男、女離婚人數有著明顯落差。

不過2017年起，60歲以上男性離婚人數超過4千人，甚至2023、2024年更超過5千人，其中2024年占整體男性離婚比率更首度突破10%、約10.21%，即該年度每9.79個男性離婚就有1個是60歲以上。

60歲以上女性離婚人數變化，2019年首度超過2千人，2023年更高達4009人，創有統計以來新高，而60歲以上女性離婚人數占整體女性人數離婚占比更高達7.5%，同步寫下新高；2024年回落到2854人、占比約5.31%。若以2024年對比2015年的統計數據，10年來60歲以上女性離婚人數增加超過1.11倍。

高齡離婚將面對單身養老問題，若是名下無房產，恐要先解決的是高齡租屋難題；再來就是養老與看病等問題，近幾年高齡者開車事故常被大肆報導，若限制高齡者開車，勢必要搭配完善的大眾交通運輸，除雙北市有捷運以外，外縣市就只能仰賴公車跟計程車。（徐義平）

