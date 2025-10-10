盤勢分析》指數再創新高 留意短線波動

台股氣勢如虹，終場上漲238.24點，收在27301.92點，盤中一度寫下27463.12點新高。圖為示意圖。（資料照）

權值王台積電（2330）昨股價一度衝上1455元，再創新高，終場收在1440元也是收盤價新高，加上記憶體族群持續發威，載板和塑膠類股買盤強勁，台股氣勢如虹，終場上漲238.24點，收在27301.92點，盤中一度寫下27463.12點新高，成交量約5826億元。

三大法人動向部分，外資昨買超44.51億元、投信賣超25.69億元、自營商買超60.33億元，合計買超79.15億元；外資台指期淨空單昨減少1653口，累積外資台指期淨空單約2.87萬口。

請繼續往下閱讀...

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，美股多頭暢旺，AI題材持續發酵，包括輝達執行長黃仁勳釋出AI晶片需求樂觀言論，提振市場情緒，台積電ADR同步展現多頭氣勢，帶動台股再度轉強。從技術面來看，台股守穩短中長天期均線之上，均線亦維持多頭排列，在5日線未跌破前，短線盤勢對多方有利，但仍須提防短線波動，預期下週台股以震盪盤堅、類股輪動為主。

元大投顧也認為，台股多頭氣勢不減，但乖離太大，技術指標紛紛進入高檔區，短線須慎防可能隨時回檔修正，至於台股後續觀察焦點以9月營收與季報成績為主，目前盤面輪動速度很快，穩健操作者可逢低布局展望佳的公司。（記者張慧雯）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法