AI伺服器需求強 IC載板三雄旺到明年

欣興、南電、景碩營運增溫

〔記者卓怡君／台北報導〕各大CSP（雲端服務供應商）擴大資本支出，AI伺服器需求大增，PCB產業出現規格升級的結構性改變，高階材料與產品需求強勁，T-Glass玻纖布在第一季末供應緊俏，銅箔與銅箔基板價格上揚，IC載板廠商為了反映成本，BT載板在第三季開始調漲，台灣IC載板三雄欣興（3037）、南電（8046）與景碩（3189）營運明顯增溫，有望一路旺到明年。

BT載板漲價效應顯現

欣興第三季合併營收339.94億元，季增4.7%、年增7.2%。欣興表示，預估第三季到明年載板營收占比將持續增加，AI相關產品營收比重也持續成長，由於客戶需求強勁，今年資本支出由原先的186億元調高至206億元，主要用於泰國廠與台灣PCB產線調整，明年資本支出65%用於載板，台灣廠規劃AI與高速傳輸產品，以ABF載板為主的光復廠去年試產認證順暢，配合策略客戶計畫逐步放量，預計明年可順利完成產能擴充，明年整體營運成長力道有望增強。



南電在BT載板漲價效應逐漸顯現下，第三季合併營收109.67億元，季增14.45%、年增19.32%，接下來BT載板有望再漲價，ABF載板也不排除有漲價可能，該公司全力強攻高階產品，藉此提升獲利能力。

景碩第三季合併營收103.56億元，季增8.29%、年增26.34%，景碩預估，在AI伺服器需求帶動，下半年營運逐季成長，明年表現有望優於今年。

