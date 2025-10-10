台積電9月營收3309.8億／Q3業績近兆元 創新高

台積電9月營收3309.8億元，創同期新高。外資看好台積電明後年2奈米帶來營運成長動能。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）受惠蘋果、輝達等主要客戶對先進製程需求強勁，昨公布9月營收3309.8億元，月減1.4%、年增31.4%，創同期新高，也是歷史第三高；第三季營收為9899.18億元，超越財測高標，創單季營收歷史新高，季增6%、年增30.3%；累計今年前三季營收2.76兆元，年增36.4%，創同期新高。

看好明後年2奈米營運成長動能

台積電先前法說會預估以新台幣兌美元匯率29元計算，第三季營收約介於318至330億美元之間（換算新台幣約9222至9570億元）；因AI晶片與高階智慧手機拉貨動能強勁，台積電先進製程滿載，第三季營收月月破3千億元大關，加上實際匯率超過30元，帶動第三季營收接近兆元新高。

台積電將於10月16日召開法說會，市場聚焦第四季與明年營運展望、AI晶片與先進封裝成長動能、先進製程擴產、美國建廠進度等。外資看好台積電第四季營收以美元計約與第三季持平，甚至可能小幅季增，AI需求抵銷關稅不利影響，全年營收成長將超過3成，毛利率可望達58.5%，並看好明後年2奈米帶來營運成長動能，紛調高目標價，重申買進評等，最高目標價喊到1800元。

最高目標價 外資喊到1800元

台積電股價昨盤中一度創1455元新天價，最後收1440元，也創收盤最高價，上漲25元，市值達37.34兆元。外資昨賣超1502張，為連3賣、自營商買超1633張。

台積電轉投資的晶圓代工廠世界先進（5347）昨也公布9月營收51.11億元，月增40.98%、年增10.76%，創39個月來新高；第三季營收123.5億元，季增5.56%，優於預期。世界先進副總暨財務長黃惠蘭表示，晶圓出貨量增加，帶動9月營收較8月強勁成長。

