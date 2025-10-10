九月出口年增33.8% 全年挑戰四季紅

近一年台灣出口統計（資料來源：財政部統計處製表：記者鄭琪芳）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布九月出口五四二．五億美元、為歷年單月第三高，年增三十三．八％、連續二十三個月成長；前九月出口四五二六．八億美元、年增二十九．七％，增幅遠高於日、韓、中等主要國家。財政部統計處長蔡美娜表示，AI商機加持下，預料十月出口五二八億至五四九億美元、年增二十八％至三十三％，前十月出口將提前改寫歷年新高，今年出口「四季紅」確定成真。

財政部昨公布九月出口五四二．五億美元、為歷年單月第三高，年增33.8％、連續23個月成長，預料前十月出口將提前改寫歷年新高，今年出口「四季紅」確定成真。（中央社資料照）

財政部：估前10月出口將提前改寫歷史新高

根據統計，九月出口月減七．二％、年增三十三．八％；第三季出口一六九四．二億美元、創歷年單季新高，年增三十六．五％。出、進口相抵，前三季出超九九二．七億美元、年增三九八．三億美元。

蔡美娜說明，九月出口再創佳績，可歸納四大因素，包括：美國關稅措施制約下，全球經貿表現比預期更具韌性；AI及高效能運算需求強勁；消費性電子新品拉貨效應；以及科技產品外銷旺季。電子與資通產品大放異彩，但傳產有點黯然失色，「這種兩極化現象沒有太多改善，算是美中不足的地方」。

對美出口年增51.6％ 單月對墨國激增3.7倍

主要貨品中，九月電子零組件出口年增二十五．六％，出口值創單月新高，且重返第一大出口貨類；資通與試聽產品年增八十六．九％、電機產品增十七．二％；但紡織品、塑橡膠分別年減八．六％及七．一％，主因市況不佳及海外產能過剩。累計前九月，電子零組件、資通與視聽產品併計年增四十五．三％、占總出口七十二．四％，其餘貨類僅增一．二％。

主要市場中，對美國出口年增五十一．六％、對東協增三十四％，對歐洲、日本、中港各增二十七．三％、二十三．三％及十二．八％，對墨西哥更激增三．七倍，墨西哥躍升我第三大出口國，中港則重返我最大出口市場，美國退居第二、但仍是我最大出超國；總計前三季對美國、東協、日本、中港等地區出口均呈雙位數成長。

