輝達尋地 新北高雄台南爭搶

〔記者王榮祥、黃子暘、蔡文居／綜合報導〕輝達（NVIDIA）台灣總部規劃落腳北士科T17、T18基地生變，多個縣市爭取輝達青睞。高雄市長陳其邁爭取輝達落腳二〇五兵工廠用地；新北市長侯友宜再次表態歡迎輝達落腳林口機捷A9站；台南市長黃偉哲強調，市府已備妥高鐵特定區及南科特定區A區兩處產業用地，均鄰近半導體與或AI（人工智慧）發展重鎮。

陳其邁昨在高市議會答詢有關二〇五兵工廠遷移後規劃時，主動提及這塊地市府花了三五〇億，每年編預算、付利息，現在要拆遷污染整治，所以這塊地要好好利用；「如果輝達要選擇這塊地，帶動就業，我認為是最優先使用」。

侯友宜昨再提林口機捷A9站，他說，此地鄰近機場捷運、新莊科技園區，新北還擁有全國最大的AI供應鏈，市府將與輝達保持密切聯繫。

南市府盤點可供輝達使用的土地，一塊是在沙崙智慧綠能科學城，另一塊則在南科台南園區。兩塊專區面積均在四公頃以上，且土地權管單純，由市府自行招商。

黃偉哲強調，台南是最適合半導體與AI發展的縣市，不僅擁有完整的半導體上中下游生態，也是中央擇定的AI產業園區與智慧機器人產業聚落；不論輝達需要接觸CoWoS供應端，或是與應用端的機器人、無人機等業者合作，台南都是國內最好的選擇。

