否認提140億解約條件》 新壽：盼中央協助 將輝達留在北士科

台北市副市長李四川昨表示，新壽有要求50年預期利益約新台幣107億元，加上已繳納的權利金及租金約33億元，共140億元，但並未正式送公文。（記者甘孟霖攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕輝達進駐北士科T17、T18基地僵局持續，也讓新光人壽承受外界惡意抨擊。新壽昨發聲明喊冤，強調將輝達留在北士科的初衷迄未變更，期盼回歸合約的協調機制，並請中央政府在雙方協調過程中參與並提供協助。新壽董事長魏寶生也強調，新壽從沒說過一四〇億元的解約條件，請別讓協力的民間業者蒙受不白之冤。

聲明強調，對於北士科T17、T18的投資決策，均恪遵法令規定，並始終支持促進與政府的公私協力夥伴關係與北市府簽訂地上權契約，共同合作開發北士科。

聲明指出，對於北士科T17、T18的土地開發原就有完整的規劃，並已持續進行而無延宕；但為了國家公益，仍願意協助爭取輝達進駐。新壽強調，近日不實訊息紛擾，已讓美事一椿恐生變局，更讓協力的民間業者蒙受不白之冤。

聲明表示，由於北市府與新壽就如何協力促成輝達入駐T17、T18，有不同的方案及意見，並已產生爭議，新壽期盼雙方回歸合約的協調機制，就地上權移轉方案及其他市府所建議的方案一併進行協調，並請中央政府參與並提供協助，盡速解決目前的僵局，以利輝達早日進駐北士科。

北市副市長李四川昨面對議員質詢時指出，新壽有要求五十年預期利益約新台幣一〇七億元，加上已繳納的權利金及租金約三十三億元，共一四〇億元，但並未正式送公文。魏寶生反駁，新壽從沒說過一四〇億元，不過坦言內部確實有憑有據的估算將地上權移轉給輝達的金額，雙方都須對此保密，且隨著輝達與新壽簽訂的MOU已於九月三十日到期，此議題也同步失效。

