輝達北士科案卡關》李四川撂狠話 不同意台新繼受地上權

台北市副市長李四川（右）昨在北市議會表示，新新併前新壽就有發函請求轉移T17、T18地上權契約，市府當時就表示不同意，併入台新後，市府不會同意台新繼受地上權合約。（記者田裕華攝）

〔記者何玉華、甘孟霖、孫唯容／台北報導〕台北市議會昨進行施政報告及質詢，針對輝達（NVIDIA）台灣總部選址爭議，朝野議員砲聲隆隆。北市副市長李四川強調，新壽要留輝達在北士科T17、T18，只剩與市府合意解約一途，只要不要求未來五十年利益、開價一〇七億元解約金（含已繳交權利金約卅三億元，共約一四〇億元），市府願意進一步協商。他還提到新壽對T17、T18開發不力，併入台新後，市府不會同意台新繼受地上權合約。

市長蔣萬安表示，目前中央盤點出來的土地中，一塊在北市松南營區旁，市府之前帶輝達看過旁邊的市有地，兩塊地若能一併開發是好事，「只要輝達總部選定在台北，不管是中央的地、市府的地、私人的土地，市府都會全力協助」。李四川也說，只要輝達留在台灣、留在台北市，不管是在松南營區或北士科，都是蔣萬安跟賴清德的政績。

請繼續往下閱讀...

批新壽開發不力、履約狀況不佳

李四川：新新併時不同意主體變更

李四川還提到，新壽在「新新併」之前，曾發文徵求市府同意合約主體變更，當時輝達尚未宣布落腳台北，市府考量T17、T18開發不力、履約狀況不佳，回文不同意；他認為，後續新壽一定會提民事訴訟，屆時土地恐被假扣押，地上權短期內也難回歸市府，一樣是個僵局。

他說，市府期望與新壽合意解約，只要新壽正式提出條件，不要求未來五十年利益、高達百億元的解約金，市府願意協商，也會編預算報議會審議。

北市法務局局長連堂凱補充說，按照合約規定，若新壽因與台新合併將要消滅，合併前要得到市府的書面同意，由繼受的台新在合併後卅日內提出申請換約；但T17、T18的開發進度嚴重落後，新壽履約狀況不好，市府已表示不同意由台新繼受合約。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法