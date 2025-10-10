經長︰輝達仍最屬意北士科T17、T18

輝達來台設立海外總部選址生變，政院指示各部會全力協助解決，民進黨立院黨團昨召開「爭取輝達@台灣，中央地方Together」記者會，表達執政黨願全力協助。（記者叢昌瑾攝）

〔記者鄭琪芳、鍾麗華、林菁樺、李文馨、劉宛琳／綜合報導〕輝達（NVIDIA）來台設立海外企業總部選址生變，找上中央協助。財政部國產署初步盤點五處用地，但輝達請求盤點新竹以北三公頃以上用地，目前雙北兩處土地符合條件，將於二十四日前提出評估報告給輝達。經濟部長龔明鑫昨坦言，輝達選址有條件，但涉及機密不便多說，輝達還是最喜歡北士科T17、T18，「其他算是備胎」。

輝達總部選址 國產署盤點雙北2處用地符合條件

行政院發言人李慧芝強調，輝達想要設置海外企業總部，經濟部、財政部、內政部等相關部會都持續積極協助；不管台商或外商，只要投資台灣都十分歡迎。

輝達請求新竹以北用地

松南營區、林口媒體園區備選

由於北士科用地卡關，輝達七日晚間透過電子郵件發函經濟部、國產署及北市府，希望推薦合適用地。國產署官員表示，在輝達敲定北士科之前，初步盤點五處用地，一是北市松南營區土地，國防部年底將移交國產署；二是新北林口國際媒體園區土地，加上鄰近新北市政府土地，面積超過三公頃；三是台南市平實營區土地，但涉及都市計畫變更，程序較複雜；四是台南市天馬電台基地，面積高達二十七公頃，同樣涉及都市計畫變更問題；五是高雄特貿土地，面積四、五公頃；但輝達請求盤點新竹以北三公頃以上用地，因此目前雙北兩處土地符合條件。

龔明鑫昨透露，「輝達有自己的考量，目前也還在關心北士科這塊地」；至於輝達總部是否有機會進駐其他地方，他說這要看輝達的期待，輝達還是最喜歡T17、T18，「其他部分算是備胎」。

賴指示中央協助地方解決問題

內政部長劉世芳昨表示，有關地上權設定，北市府訂定辦法無違法違憲，行政院昨完成備查，法規運用上沒有太大的困擾；而北士科T17、T18屬於市府與民間單位簽訂的契約，尊重北市府在合法合規下處理契約爭議。

立法院民進黨團昨也召開「爭取輝達@台灣，中央地方Together」記者會。黨團幹事長鍾佳濱指出，兼任民進黨主席的總統賴清德在民進黨中常會已指示，中央要全力協助地方解決問題，內政部已同意北市府修訂後的辦法，行政院核備通過後，即能有效排除外界疑慮，且不需擔心類似京華城案法規適用錯誤、重演司法風波。

