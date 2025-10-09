緯創、廣達 9月營收同步創新高

廣達提到，AI會是未來數年的產業發展主軸，主要是未來的科技皆需仰賴算力。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕受惠AI伺服器出貨暢旺，電子代工大廠緯創（3231）、廣達（2382）昨公告9月營收，同步創下歷年同期新高。

緯創受惠於北美雲端服務供應商持續向品牌廠強力拉貨，帶動集團AI伺服器訂單出貨暢旺。（資料照）

其中緯創受惠北美雲端服務供應商持續向品牌廠強力拉貨，帶動集團AI伺服器訂單出貨暢旺，9月營收2034.37億元，月增17.8%、年增110%，創歷年同期新高；第3季營收5678億元、前9月營收1.46兆元，同創歷年同期新高。

緯創觀察今年上半年伺服器業務受惠於AI機種出貨大幅成長，此類別產品貢獻的營收比重逾7成，下半年持續向上攀升，預期第4季營收將成為今年單季高峰。

廣達同樣受惠北美雲端供應商對AI基礎建設的需求強勁，帶動輝達先進伺服器GB200出貨暢旺，加上GB300逐步放量，公告9月營收1841億元，月增20.4%、年增18.7%，創歷年同期新高，第3季營收4952.58億元、今年前9月營收1.48兆元，也是歷年同期最佳。

廣達看好旗下伺服器產品在整體營收占比持續站穩6成以上，其中AI機種比重更達50%，目前仍樂觀看待第4季AI伺服器出貨量能較第3季提升，集團將持續配合客戶拉貨步調交付訂單。

關於美國新廠進度，廣達除了既有的田納西、加州廠持續擴充產能，墨西哥新產線更可望在今年底進入試產、明年第1季量產，其主要業務包括新一代先進AI伺服器的測試與驗證工作。

