台股狂飆 帶動股價創高 0050受益人數直逼台積

根據集保中心最新統計，0050受益人數已達155.7萬人，直逼台積電的157.8萬人。（取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股昨日狂飆450點、站上2萬7千點之上，元大台灣50ETF（0050）也同步強勢大漲，股價改寫分割後新高點，收盤來到61.7元，爆出13.2萬張成交量；不僅規模持續創新高，就連受益人數也節節攀升，根據集保中心最新統計，0050受益人數已達155.7萬人，直逼台積電（2330）的157.8萬人。

規模續創高 突破7800億元

法人指出，在資金集中流入主要權值股的情況下，台灣50指數領先大盤已成常態，近10年含息報酬率累積差距近100個百分點，成長性與風險分散性都獲得投資人認同，今年以來0050與台積電的投資人數差異，從4月中落後80.4萬人，快速縮小至10月3日當週的2.1萬人，由於兩者相差無幾，加上0050投資門檻較低，法人看好0050受益人數有機會快速超車台積電股民人數。

請繼續往下閱讀...

0050今年因調降費用率與股價分割，帶動市值型投資熱潮，加上台股頻創新高、台積電股價寫下天價，0050最新規模一口氣突破7800億元，超越安聯收益成長基金至8月底的7560億元規模，躍升為台灣境內、外規模最大基金。

不過，從外資動態來看，9月中以來持續呈現賣超，昨日外資再度賣超0050高達5.7萬張，至於自營商賣超則是逾萬張，顯示散戶接手意願相當積極（散戶買進、需券商賣出），至於主力昨日也賣超逾5.2萬張，賣超券商集中於永豐、凱基台北，但對定期定額投資人來說，短期波動不影響長線布局，長期投資才是王道。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法